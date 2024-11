Crecen nuevas inversiones 133% en 3T24, presume Ebrard

En el tercer trimestre de 2024, las nuevas inversiones extranjeras en México mostraron una tendencia positiva y registraron un crecimiento de 133 por ciento respecto al segundo trimestre del año, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante una reunión con periodistas, el titular de la dependencia aseguró que en el tercer trimestre se captaron 2 mil 100 millones de dólares de nuevas inversiones, cifra que superó los 900 millones de dólares del periodo anterior.

En relación a las recientes declaraciones de los ministros de Ontario y Alberta, ambas ciudades de Canadá, de dejar a México fuera del T-MEC, Ebrard afirmó que reflejan que México les está quitando mercado en el comercio, principalmente con Estados Unidos, pues “confirman que está funcionando (el nearshoring), que está pasando algo en términos económicos”.

Por su parte, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, indicó que el dato total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el tercer trimestre fue de 5 mil 737 millones de dólares, un nuevo récord histórico.

“Es la cifra más alta de IED que ha tenido nuestro país. Ahora ustedes pudieran decir, oye, ¿cuánto crecimos con respecto al tercer trimestre del año pasado? 9 por ciento. Eso nos indica que inclusive se aceleró en el último trimestre”, agregó.

Gutiérrez señaló que las reformas “no pegaron” en las cifras.

“Es un primer dato, falta más tiempo, pero pareciera que vamos para arriba en términos de la IED; estamos con un récord y esto hace sentido con algunas de las reuniones que tuvimos con fondos de inversión en Nueva York hace algunas semanas, y el 80 por ciento de las firmas nos decían ‘yo quiero invertir en México’”, indicó.

Optimismo, pero con retos

Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la UNAM, calificó los datos como alentadores, pero sugirió no perder de vista las áreas de oportunidad que México aún debe atender.

“Me parece que es muy optimista. No es lo que ha aumentado la inversión, sino lo que pudo haber aumentado en otras circunstancias. Claro que el atractivo de México por la cercanía y las posibilidades de acceder al mercado de Estados Unidos es una fuerte razón para atraer inversiones”, comentó.

El académico destacó que, a pesar de las reformas recientes, será fundamental implementar políticas amigables con el sector privado.

“La idea de permitir asociaciones público-privadas –aunque les pongan otro nombre– y destrabar las inversiones en energía, será un acierto. Además, ya comienza a notarse el cambio de lo que será el gobierno de Sheinbaum”, djjo.

Por otro lado, Rodolfo Ramos, jefe de investigación para México en Banco Bradesco, subrayó que “las preocupaciones han continuado alrededor de un posible deterioro institucional y posibles políticas de Trump en distintos ámbitos. Siguen en los ‘sidelines’”, explicó, refiriéndose a la cautela de los capitales internacionales ante el panorama político y económico.

Señalan pendientes

Octavio Aguilar, consultor en temas económicos, advirtió sobre el riesgo de sobrevalorar el impacto del nearshoring en México.

“Texas ha quitado miles de empleos y millones de dólares de inversión porque ofrece mejores condiciones... No se ha invertido en infraestructura, carreteras, electricidad. Si no damos esa certidumbre, no seremos un buen lugar para invertir”.

Por su parte, John Soldevilla, director de ECOBI, explicó que “la IED suele ser volátil, pero lo importante sería que se viera una tendencia ascendente. Con esta cifra, nosotros estimamos que la IED de 2024 será alrededor de 38 mil mdd, 6.1 por ciento más que en 2023. Sería una cifra sorprendente, en condiciones en que hay factores locales que están generando incertidumbre y desconfianza”, dijo.