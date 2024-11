Marcelo Ebrard ‘se la devuelve’ a Doug Ford: ‘A Canadá no le conviene un T-MEC solo con EU'

A Canadá no le conviene eliminar a México del T-MEC, advirtió Marcelo Ebrard, secretario de Economía, este miércoles 13 de noviembre.

El excanciller respondió así a las declaraciones a Doug Ford, primer ministro de Ontario (la provincia más grande de Canadá), quien sugirió que México debería ser excluido del T-MEC si no iguala los aranceles de sus contrapartes en el acuerdo a productos chinos.



“La economía de Estados Unidos es mucho más grande”, lo cual hace que tanto a Canadá como a México les convenga mantener una relación trilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo en entrevista con medios.



“No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-EU o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-EU. No nos conviene eso”, sostuvo.

Marcelo Ebrard, durante el Seminario Internacional de 'América del Norte: Lo que se avecina', evento realizado en el Colegio de México. (Cuartoscuro | Rogelio Morales Ponce)



Ebrard señaló que los beneficios de una relación comercial integrada convienen tanto a México como a Canadá, mientras que ha calificado al T-MEC de ser “un acierto”, así como de “ser el mejor tratado”.



“Le conviene el comercio con México (a Canadá) y a nosotros con Canadá”, enfatizó.



Ebrard cuestionó la idea de Doug Ford de establecer un acuerdo comercial exclusivo entre Estados Unidos y Canadá, señalando que numerosas empresas canadienses con operaciones en México probablemente no respaldarían una medida que limitaría el comercio trilateral.

“Habría que preguntarle, por ejemplo, a TransCanadá qué piensa de esto”, apuntó Ebrard, en referencia a una de las principales empresas canadienses que opera en territorio mexicano.

Ebrard pronostica récord en IED para 2024

México cerrará 2024 con un nuevo máximo histórico, esto en medio de incertidumbres con EU, su principal socio comercial.

“El monto de la Inversión Extranjera Directa, que ya tenemos la cifra. Estimamos para el cierre de año 38 mil 172 millones de dólares, aproximadamente, y el del trimestre, que ya saben, 35 mil 732 millones de dólares,” detalló a su salida de un evento organizado por el Colegio de México.

De acuerdo con el secretario, el flujo de la IED a México en 2024 representa un aumento aproximado de 10 por ciento respecto al año anterior, consolidando a México como un destino atractivo para las inversiones internacionales.

Sin embargo, la cifra de 2023 fue de 36 mil 58 millones de dólares, lo cual da un crecimiento de solo 5.9 por ciento.

Ebrard es optimista sobre relación comercial con EU... con todo y Trump

El secretario de Economía se mostró optimista respecto a las oportunidades por la tendencia de IED hacia México, especialmente en el contexto de la relación económica con Estados Unidos.

“Por eso soy optimista, les decía yo a los muchachos ahorita que soy optimista respecto a las posibilidades que México tiene en lo que se avecina la relación México-Estados Unidos", destacó.

Con información de Jassiel Valdelamar