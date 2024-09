Volatilidad seguirá hasta que se aclaren las leyes secundarias de la reforma judicial, advierte ABM

La volatilidad en los mercados financieros continuará hasta que no quede perfectamente aclarado cómo quedan las reglas secundarias de la reforma judicial, advirtió Julio Carranza.

El presidente de la Asociación de Bancos de México expuso que están convencidos de que hay un buen diálogo, que están escuchando las posturas que tienen los diferentes sectores y eso es muy positivo.

“Considero que hay que esperar a conocer realmente lo que viene con las leyes secundarias y una vez que tengamos eso, entonces podremos hablar de qué tanta profundidad va a tener esto”, expresó.

“Esperamos cosas buenas de las leyes secundarias, la verdad es que, por ejemplo, lo que es la capacidad de los jueces, los procesos disciplinarios, los procesos de selección”, respondió, al término de su participación en el Foro Prosa 2024, Medios de Pago en Movimiento.

“Pero sobre todo lo que es muy importante, es que quede muy clara la independencia de poderes, para que esto continúe dando certidumbre a toda la inversión”, recalcó.

Expuso que deben tener confianza y paciencia, a que la llegada del nuevo gobierno va a dar esa certidumbre que no se ha terminado de dar, no, porque no se haya querido, sino porque es parte del proceso de la reforma judicial, la cual primero se aprobó y ahora se camina hacia la implementación.

“Para la implementación hay tres meses para que quede la implementación hecha y hay tres meses precisamente para que todos opinemos y que para que se escoja lo mejor de las opiniones y observaciones de todos los sectores, no solamente de la parte legislativa, no solamente de la parte del gobierno también se está escuchando a los sectores empresariales desde la banca”, comentó.

Respondió que la volatilidad y nerviosismo que se observa es más una cuestión de incertidumbre que una cuestión de desconfianza.

“No veo que esté parado el país, al contrario, el país lo veo que va hacia adelante, la inversión extranjera continúa; se tiene en el país una gran oportunidad y sí la podemos aprovechar y hacer que a México le vaya cada día mejor”, abundó.

En su ponencia enfatizó que “en México sí hacía falta tener una reforma judicial, pero en términos que siga habiendo una independencia entre los poderes”.

Usuarios prefieren la banca móvil a la tradicional

En otro tema, el representante de los banqueros del país precisó que el 52 por ciento de los usuarios de la banca prefieren banca móvil, que acudir a los canales tradicionales

El costo de hacer una transacción en ventanilla cuesta 20 pesos y por medio de banca móvil 5 pesos.

En los últimos seis años, la banca mexicana ha invertido 128 mil millones de pesos en tecnología y en el último año 24 mil mdp.

“Tenemos uno de los mejores sistemas de pagos en México con el SPEI, que implementó el Banco de México. Y estamos impulsando a Dimo, que funciona teniendo una cuenta en un banco y con el número telefónico se puede hacer una transacción de hasta 12 mil pesos”, subrayó.

Entre los retos que tiene la banca, mencionó que es disminuir el uso de efectivo. En compras menores de 500 pesos todavía se usa en el 90 por ciento de las transacciones, pero en compras mayores a 501 pesos disminuyó el uso de efectivo a 78 por ciento.

Otro reto es la inclusión financiera. La banca cubre el 89 por ciento de los municipios del país, donde vive el 99 por ciento de las personas adultas.