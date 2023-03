Convención Bancaria 2023: ‘Aterrizar’ el idioma financiero, principal reto para la ABM, dice Julio Carranza

Acercar la banca a la gente y que las instituciones financieras logren ‘hablar’ y entender el idioma de sus clientes será uno de los primeros ejes que regirán el mandato de Julio Carranza como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el periodo 2023-2024.

En entrevista con El Financiero en el marco de la 86 Convención Bancaria, Carranza Bolívar consideró que uno de los primeros ejes deben de ser acercar la banca a la gente. “Que en la banca hablemos un idioma más para el individuo de a pie, que dejen de ver a la banca como gente que hablamos un idioma muy técnico o sofisticado y que nuestros proyectos sean enfocados a que el individuo de a pie, el individuo común y corriente de nuestro país, entiendan que la banca tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas que ofrecer, que no se hable nada más que la banca es cara en tasas de interés o que cobra muchas comisiones o que los bancos no dan la razón al cliente en las aclaraciones”.

El nivel de las tasas de interés que cobran los bancos, y que muchos consideran caras, explicó, está siempre en función del riesgo de a quién le presta el banco y cómo le presta y que garantías tiene. “Creo que acercar la banca a la gente y hablar de que la banca mexicana tiene una influencia muy positiva en que al país le vaya bien”; las personas, explicó, deben conocer la importancia de la labor que realizan, ya que un día sin bancos tendría consecuencias en todos los sentidos, desde impedir el crecimiento de las empresas y con ello el empleo, hasta no tener efectivo suficiente para las operaciones diarias de una familia.

Afirmó que lo más importante es que la banca está todo el día ligada directamente al desarrollo de México, por lo que el gremio bancario tiene un compromiso siempre importante con el país.

Con una larga trayectoria en el mundo financiero, y las últimas décadas en Bancoppel en donde actualmente es el presidente del Consejo de Administración, la experiencia en la banca de consumo, pero sobre todo en atender a la población que tiene su primer contacto con el crédito, le ha permitido entender que es necesario estar cerca de la gente para explicarle los beneficios del sistema financiero, tema en el que dijo trabajará como nuevo presidente del gremio, al sustituir a Daniel Becker al frente de la ABM.

Para Carranza Bolívar, en materia económica se ven hacia delante oportunidades de crecer en servicios y productos financieros para la población, “porque México sigue siendo un país rezagado en la parte de crédito, en términos de su relación con el PIB, ahí tenemos una asignación pendiente en la banca, pero hablando de lo bueno, ahí está el dinero, la oferta, se tienen que generar las condiciones y creo que las condiciones se van a generar en los próximos años”, para que más mexicanos, dijo, se incorporen al sistema financiero formal.

Altas tasas de interés, medicina para todos

Un ambiente económico positivo es fundamental para que los bancos continúen aumentando su oferta de productos y servicios financieros a la población, por lo que reconoció que los factores externos que se han conjugado en los últimos años en materia económica es algo que los ha ocupado y preocupado, hoy es lo que sucede en Estados Unidos con una eventual recesión y tasas de interés al alza.

“Debemos estar listos a lo que pueda venir, si las cosas no salen bien en Estados Unidos y a pesar del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos resulta que la economía no se enfría lo suficiente para que la inflación se controle, las tasas de interés van a seguir subiendo, no se sabe hasta qué punto la inflación pueda seguir creciendo y entonces las tasas también puedan seguir aumentando y entonces que se vaya a crear un tema de más tiempo con tasas altas que empiecen a afectar el crecimiento de las economías, ese es el principal reto” que tienen hoy los bancos, indicó.

A nivel interno, tras la pandemia en que se cuidó el gasto y la deuda y en donde la banca participa activamente con programas de apoyo, de presentarse nuevamente hoy un panorama económico complicado con tasas de interés más altas e inflación, consideró que en el caso de los mexicanos, y sobre todo los clientes de la banca, no se tendrán complicaciones graves.

“Yo lo que creo que ese panorama económico complicado va a ser suave, va a ser un aterrizaje suave, desde luego que hay riesgos, si los riesgos son que la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, no se controle, aunque hay indicadores de que ya empieza a ceder la inflación en Estados Unidos, pero las altas tasas de interés yo creo que fueron una medicina que todos tuvimos que tomar, la única forma de detener la inflación es gastando menos, apretar el gasto, subir las tasas de interés”, pero no anticipa que tenga efectos tan negativos como en otras ocasiones.

Sin embargo, consideró que “siendo de los optimistas”, la llegada de la inversión extranjera al país es una pieza importante para que el crecimiento de la economía se mantenga, aunque quizás no en los rangos deseados, pero eso permite mantener el ritmo de colocación y mayor estabilidad.

Lo más importante, es que a tres años y a pesar de la pandemia se tiene una banca muy fuerte. “Tenemos una banca muy preparada, reglas muy claras con el gobierno, con nuestros supervisores, los bancos hemos estado alineados a toda esta regulación y hemos cumplido muy bien y esos son los resultados de tener una banca preparada” para cualquier momento, y sobre todo le da confianza al país tener instituciones financieras fuertes, aseguró.