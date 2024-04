ABM agradece a AMLO por no cambiar las reglas: ‘Fue una señal de certidumbre’

La Asociación de Bancos de México (ABM) agradeció la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los seis años de su administración a cada uno de los encuentros de la Convención Bancaria, pero sobretodo por no cambiar las reglas a la industria de cómo venían operando.

Julio Carranza, presidente de la ABM, indicó durante su mensaje de clausura de la 87 Convención Bancaria, recordó que tanto como candidato como siendo presidente, desde el primer encuentro les prometió no cambiar las reglas del sector, lo cual agradeció.

“Desde su primera participación en 2019 como presidente transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico”.

López Obrador en aquella ocasión se comprometió a no cambiar la regulación bancaria en la primera parte de su administración, lo cual cumplió.

También recordó que dijo respetaría la autonomía del Banco de México (Banxico) y eso se mantuvo.

Durante su mensaje, también hizo un balance del trabajo realizado por la banca tras el paso del huracán Otis, en Acapulco, hoy ya se encuentran las sucursales en operación y agradeció el apoyo de todos en el proceso de reconstrucción del puerto.

Por otro lado, en su discurso de clausura, el presidente López Obrador también agradeció a los banqueros.

“Les agradezco mucho, yo ya me voy a Palenque. Me han tratado muy bien y han sido correspondidos. He cumplido con los compromisos desde el principio de mi gobierno”, dijo el mandatario, quien fue interrumpido con un fuerte aplauso del auditorio.

Este ha sido el último encuentro de AMLO siendo presidente de México con los banqueros en la Convención.

En su participación, AMLO destacó las cifras económicas de su Gobierno, entre ellas el récord de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al igual que el fortalecimiento del ‘súperpeso’ mexicano durante su administración.