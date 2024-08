Avon se declara en quiebra en EU: ¿Afectará a las nenis de México?

La empresa Avon sorprendió al mundo luego de haberse declarado en quiebra el lunes 12 de agosto, tras enfrentarse a una oleada demandas que alegan que el talco de sus productos provoca cáncer, dicha noticia ha causado revuelo para los consumidores, quienes se cuestionan si la quiebra de Avon afectará a los clientes en México.

Avon Products Inc. se acogió el lunes al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, un apartado que, groso modo, permite a las compañías en bancarrota reestructurarse y continuar sus operaciones, bajo una pausa en el pago de deuda a sus acreedores.

Esto luego de que la empresa sumará 225 millones de dólares en pagos para defenderse de 386 demandas por daños personales, tras la posibilidad de que el talco en sus productos sea cancerígeno, y ya no dispone de “liquidez suficiente para litigar y/o resolver los casos”, según su director de reestructuración, Philip Gund. Y lo que es peor, la compañía espera que el número de acciones legales en su contra siga en aumento.

Avon, es una empresa de cosméticos, perfumes, juguetes, joyería y productos para el hogar. (Fazrulejoy / Shutterstock.com)

¿Qué pasará con las operaciones de Avon en México?

No obstante, Natura, encargada de la distribución de productos Avon en México, no prevé un impacto en la región.

“Natura & Co, como el mayor acreedor de Avon Products Inc (API), apoya esta reorganización y considera que la decisión de API es un paso importante en la trayectoria de simplificación de Natura & Co, que comenzó hace un par de años. Según se explica en el comunicado, no se espera que este proceso tenga un impacto en las operaciones fuera de Estados Unidos, incluyendo las de América Latina, donde la integración de las marcas Avon y Natura sigue avanzando con firmeza”, informó Fábio Barbosa, CEO de Natura &Co.

Avon Products Inc, se declaró en quiebra después de enfrentar una ola de demandas que alegaban que el talco en sus productos causaba cáncer. (Nación321/Especial)

¿Cómo se hizo famosa la marca Avon?

La marca Avon se hizo famosa en el siglo XX por sus vendedoras puerta a puerta con su lema “Avon llama”. Hoy, la marca internacional dijo que se vio obligada a declararse en quiebra, en parte debido a la pandemia y para enfrentar una ola de demandas que alegaban que el talco en sus productos causaba cáncer.

La empresa tiene una deuda de 1 mil 300 millones de dólares, principalmente con su matriz, Natura, que compró Avon Products en 2020.

Avon Products es la última empresa que ha solicitado la quiebra para hacer frente a las demandas derivadas de la venta de productos de talco. En particular, Johnson & Johnson ha intentado llegar a un acuerdo con los demandantes recurriendo a la quiebra varias veces y aún no ha tenido éxito.