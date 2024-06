¿Cuántas toneladas de mango se han dejado de exportar a EU y cuánto ha costado a México?

La decisión de Estados Unidos de suspender las inspecciones de aguacate en Michoacán también afecta a los productores de mango junto con las exportaciones de este producto, según la empacadora de mango en el estado.

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos detalló que dos empleados del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EU fueron agredidos y detenidos mientras realizaban su trabajo inspeccionando aguacates.

José Ángel Crespo, presidente de la empacadora de mango, explicó en entrevista con Azucena Uresti que, en promedio, son 5 mil toneladas semanales las que se exportan, lo cual representa una derrama económica de 25 a 30 millones de pesos en pérdidas.

“Esta situación se dio en el área de los aguacates, pero en general todo el estado es afectado y se dio la indicación de que toda la caravana se suspende”, agregó.

José Ángel Crespo recordó que no es la primera vez que ocurre esta situación, pues hace dos años también se detuvo la exportación por una amenaza vía telefónica que había recibido uno de los inspectores.

¿Qué dijo la embajada de EU sobre la exportación de aguacates desde Michoacán?

A través del comunicado, la embajada de Estados Unidos detalló que la prioridad es proteger a su personal en todo el país y por eso tomaron la decisión de suspender las inspecciones agrícolas hasta que se resuelvan los problemas de seguridad. “Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones del APHIS”, agrega el documento.

El embajador Ken Salazar adelantó que la próxima semana viajará a Michoacán para reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAN) para abordar el tema de seguridad.

Los aguacates y mangos que ya están en tránsito no se verán afectados en el tema de la exportación. Además, las exportaciones no están bloqueadas, aunque la medida detendría la importación de cualquier envío no inspeccionado.