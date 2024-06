Freno a aguacates, ‘hasta que se resuelva violencia en la región’: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, apuntó que la suspensión a las revisiones del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) a los mangos y aguacates de Michoacán no será levantada hasta que se resuelva la inseguridad en la región.

Después de que dos agentes fueran agredidos el fin de semana pasado mientras realizaban su labor, el organismo estadounidense decidió implementar este freno.

Salazar explicó que “para garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola, APHIS ha suspendido las inspecciones de aguacates y mangos en Michoacán hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad”.

El embajador resaltó que no existen posibles amenazas o riesgos a la salud por estos productos. “Esta determinación está basada en la preocupación existente por la seguridad del personal en Michoacán, no a preocupaciones fitosanitarias”.

El diplomático enfatizó que la prioridad de la misión estadounidense será resguardar a sus ciudadanos. “En la embajada de Estados Unidos, nuestra principal prioridad es proteger a nuestro personal en todo el país”, sentenció.

Además, afirmó que este freno a las exportaciones no se verá replicado a las otras entidades. “Esta pausa no afecta a otros estados mexicanos, donde continúan las inspecciones del APHIS. Esta acción no bloquea todas las exportaciones de aguacates o mangos a los Estados Unidos, ni detiene los productos actualmente en tránsito”, expuso.

Finalmente, dio a conocer que la próxima semana viajará a Michoacán para reunirse con con el gobernador Alfredo Ramírez y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAN) para abordar, entre otros temas importantes, la seguridad.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está buscando un acuerdo con Estados Unidos para que se reactive la importación de aguacate, medida que consideró “unilateral”.

“Ya se está buscando un acuerdo, siempre hay estas medidas unilaterales, pero esas son sus políticas. Afortunadamente tenemos buenas relaciones, y ahí los vamos convenciendo de que actúen de otra manera, pero lleva tiempo”.

El mandatario destacó que el aguacate mexicano es de alto consumo en ese país.