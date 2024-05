Apagones en México: ¿Por qué hay que ‘prender el foco’ de las energías renovables vs. la ola de calor?

¿Has sido afectado por los apagones en México relacionados con los efectos de la segunda ola de calor de este 2024? Si el gobierno mexicano no invierte en energías renovables y no atiende las medidas contra el cambio climático es posible que haya más cortes en el suministro de energía eléctrica a consecuencia de los estados de alerta y emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional.

Así lo advirtió Oscar García, director de crecimiento de Enlight, la empresa de soluciones energéticas más grande del país en entrevista con El Financiero.

El consultor de energía aseguró que los apagones en México son “preocupantes”, debido a que impactan de manera significativa la generación de energías renovables, así como a la economía mexicana.

“En México, el carbón, el gas y las energías térmicas nos sacan del apuro; sin embargo, los apagones son preocupantes. Pueden colapsar el sistema de salud, así como muchísimas industrias y, por ende, tener un impacto fuerte en la economía”, advirtió el especialista.

Para Oscar García, los cortes de luz son resultado de los efectos del cambio climático, que vulnera las centrales de generación de energía, por lo que, señaló que se necesita generar energía renovable, así como infraestructuras para la distribución y transmisión de la energía eléctrica.

“El cambio climático podría ocasionar más apagones debido a que las centrales de generación de energía se vuelven ineficientes”, dijo.

Ola de calor causa apagones en 23 estados

Al menos una veintena de estados reportaron apagones entre el 7 y 8 de mayo pasados. El Estado de México, la entidad más poblada del país, registró cortes de energía en municipios como Ecatepec y Naucalpan ambos días.

Estados afectados por los apagones en México

En la lista de entidades afectadas por los cortes de luz han sido:

Aguascalientes

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas, y

Morelos

La mayoría de los estados afectados por los apagones en México están bajo los efectos de la segunda ola de calor en México, que provoca temperaturas superiores a 30 grados, condición que implica un aumento en la demanda de energía electrica y pone a la red de distribución en alerta y propensa a cortes de luz.

¿Qué hacer desde casa contra los apagones por olas de calor?

El consultor en energía de Enlight explicó que el estilo de vida demanda cada vez más energía, debido al uso constante de electrodomésticos, por lo que, señaló la importancia del uso consciente de ese tipo de dispositivos.

“Nuestra capacidad de generar energía no crece al mismo ritmo de la demanda energética. Es importante que de manera individual se busque la eficiencia de electrodomésticos. Quizá sea conveniente darle mantenimiento al refrigerador, al horno, la lavadora etc. Es importante que los consumidores usen estos aparatos de manera más consciente para no contribuir a esta problemática de los apagones”, dijo.

Aseguró que una manera para mitigar los cortes de luz por fallas en el Sistema Eléctrico Nacional como los ocurridos en días recientes es que se empiece a invertir en energías renovables, así como en el almacenamiento de energía, no solo gubernamental, sino también a nivel privado.

“Vivimos en una economía que está completamente energizada desde la agricultura, salud, industria y producción. Por ello se necesita hacer inversiones más robustas en energías renovables. Hay que entender que el sector privado es un aliado para hacer esta transición energética y sobre cómo cimentar las bases para tener ciertos beneficios y facilidades para las empresas”, concluyó.