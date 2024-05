Apagones en México: ¿Cuál es la diferencia entre ‘emergencia’ y ‘alerta’ en el sistema eléctrico?

Van dos días de crisis en el Sistema Eléctrico Nacional debido a los apagones, así como a los reportes de afectaciones en cerca del 5.2 por ciento durante la demanda máxima de electricidad.

La situación ha provocado diversos cuestionamientos sobre la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como el manejo de la situación de parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), pues el martes 7 de mayo informó que el sistema entró en “Estado Operativo de Emergencia”, mientras que este miércoles 8 informó que entró en “Estado Operativo de Alerta”.

Hay diferencias en ambas situaciones, lo que también explica que la situación de apagones del martes fuera superior a la de este miércoles, y esto se debe a las adversidades que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional en cada una de las circunstancias.

La crisis eléctrica que ha enfrentado México se debe en buena parte a la segunda ola de calor, misma que ha mantenido a los 32 estados del país con pronósticos de temperaturas máximas de 30 grados en adelante esta semana, siendo una de las más calurosas del año según lo reportado por el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán son las entidades más afectadas con pronósticos de más de 45 grados, lo que también se traduce en cuestionamientos sobre si los apagones se extenderán durante toda la temporada de calor.

Ante los problemas que enfrenta el sistema eléctrico, esto es lo que debes saber sobre su operación y el riesgo que significa una emergencia y una alerta.

Estado Operativo del Sistema Eléctrico Nacional: Esto es lo que debes saber sobre su funcionamiento

El Sistema Eléctrico Nacional se conforma por diferentes redes nacionales y generales de transmisión y distribución, que sirven para que a lo largo del país haya servicio eléctrico. También participan las centrales eléctricas, equipos e instalaciones del Cenace y otros elementos que determina la Secretaría de Energía para que las y los mexicanos tengan luz en sus hogares.

Este sistema eléctrico tiene tres estados operativos: normal, de alerta y de emergencia. Y su implementación depende del nivel de reserva, que es un ‘extra’ de energía para operar.

El estado operativo normal del Sistema Eléctrico Nacional tiene límite de reserva del 6 por ciento. Este nivel es el que prevalece normalmente en todo el país.

El Estado Operativo de Alerta ocurre cuando el límite de reserva es del 3 al 6 por ciento. Este momento es un preámbulo a la emergencia, y cuando se declara comienzan labores para evitar que se llegue a un nivel de apagones masivo.

El Estado Operativo de Emergencia ocurre cuando la reserva es menor al 3 por ciento. En ese momento se toman las determinaciones suficientes para evitar afectaciones en el servicio eléctrico, así como una posible crisis mayor.

Ahora puede que te preguntes: ¿qué es lo que hace que la reserva baje? pues la respuesta es la demanda.

Esto significa que en las horas en las que se consume más electricidad en México, entre las 17:00 y 19:00 horas, esta reserva pueda caer, llegando al cambio en el estado operativo del Sistema Eléctrico Nacional.

Cabe destacar que entre más calor, el nivel de consumo eléctrico aumenta por diferentes factores. Es por ello que las autoridades recomiendan que durante la temporada de calor no dejes ventiladores ni aires acondicionados encendidos mientras no estás en casa, ya que esto contribuye a no desgastar la reserva eléctrica.