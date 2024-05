¿Qué contestó Ramírez de la O a Sheinbaum sobre ser su secretario de Hacienda?

Lo pusieron en aprietos... Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, fue cuestionado por los banqueros sobre si aceptaría quedarse en su puesto y formar parte del posible gabinete de Claudia Sheinbaum, la candidata puntera en la Encuesta de El Financiero para ganar la Presidencia.

Y es que en entrevista con Salvador Camarena, Sheinbaum reveló que le gustaría que Rogelio Ramírez de la O siguiera como encargado de las finanzas públicas de México.

“Candidata, se dice en radio pasillo que ya le pidió, que ya tiene acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que se quede un año y medio”, le preguntó el columnista en abril pasado.

“Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría”, contestó.

¿Qué dijo Ramírez de la O sobre la propuesta de ser secretario de Hacienda de Sheinbaum?

El funcionario federal fue cuestionado al respecto sobre esa petición en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA.

“No la puedo contestar, no es apropiado para mí, excepto decir que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador; que va a ser un honor bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda”, respondió.

Rogelio Ramírez de la O llegó a la Secretaría de Hacienda tras la salida de Arturo Herrera que en ese entonces se perfilaba para ser propuesto como gobernador del Banco de México.

“Arturo Herrera ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de Hacienda y llega un maestro de la economía, doctor en Economía, un hombre experimentado, serio que me va a ayudar mucho, porque entre otras cosas, él me ha apoyado desde hace muchos años, en todo lo que tiene que ver en el manejo de la economía”, dijo el presidente López Obrador cuando hizo oficial el relevo en junio de 2021.

¿Economía de México está en peligro de sufrir un ‘frenón’?

Rogelio Ramírez de la O descartó que exista peligro de que el ajuste fiscal previsto para 2024 genere un freno en la economía.

“Si hay otras causas, pues habrá otras causas, pero el año 2025, como ustedes saben, viene cargado también de los impactos políticos y económicos de una elección en nuestro principal socio comercial. Lo que les quiero mencionar es que los niveles de gasto público, inversión pública, gasto social, gasto de operación, están normalizándose en 2025, no están reduciéndose de sus tendencias anteriores, excepto si se tomara como referencia 2024″, enfatizó.

Ramírez de la O agregó que 2024 contiene un elemento muy grande de gastos por terminación de obras que implican desembolsos de última etapa que no es representativa de la tendencia anterior, ni tampoco de la tendencia futura.

“En ese sentido, no hay una caída de gasto de un año para otro, sino hay una normalización sin que esa normalización sacrifique niveles de gasto, que son tendenciales”, remarcó.

Ramírez de la O, mencionó dos factores que operan en favor de la hipótesis de que no hay necesariamente un recorte en demanda agregada que impacte.

“Por un lado, tenemos a la inversión privada que está participando cada vez más en proyecto de relocalización; y, por el otro lado, la terminación de las grandes obras de inversión pública a abierto canales para la participación privada en parques industriales, en vías de conexión secundaria a las principales obras ferroviarias”, detalló.

Con información de Expansión, Ana Martínez y Felipe Gazcón