Sistema de pensiones fue descuidado, señalan especialistas

En México se descuido al sistema de pensiones por múltiples variables, como el crecimiento poblacional; el tema demográfico; las tasas de interés; y el régimen mismo de las inversiones de las administradoras, plantearon expertos en pensiones, durante el foro EF Meet Point Virtual de este jueves.

“Se descuidó de alguna manera, aun cuando se sabía que las condiciones para la pensión no iban a ser las que se hicieron en los cálculos originales. Yo creo que las aportaciones se quedaron cortas, las expectativas de las pensiones no se dieron y no se van a dar, aunque yo creo que con la última reforma, han venido mejorando las cosas”, declaró Guillermo Prieto Treviño, expresidente de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar).

“Las pensiones se vuelven compromisos financieros muy serios del estado y de los gobiernos para cumplirlos de manera vitalicia. La dimensión demográfica ha originado también, además de la del mercado laboral y las cotizaciones de los ahorros, una presión financiera enorme que anuncia pues incumplimientos inevitables de la capacidad del gobierno y del estado para hacerle frente a esas obligaciones”, aseveró al respecto Pedro Vázquez Colmenares, experto en pensiones y seguridad social.

Asimismo, acotó que el futuro de las pensiones no es prometedor, al menos en México, a diferencia de muchos países, ya que durante los últimos 30 años se han efectuado solo dos reformas estructurales a dos sistemas de pensiones que son el del IMSS y el del ISSSTE, pero muchos de los otros cambios “han sido menores y contienen un riesgo enorme de incumplimiento financiero de estas pensiones”.

Berenice Ramírez, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, agregó durante el foro que hoy en día el sistema de pensiones, por medio de cuentas individuales, presenta una crisis, ya que “no hay aportaciones suficientes y la mayoría de los trabajadores llegarán únicamente a una mínima garantizada”.

“Se tiene que reconocer que la capitalización individual de administración privada es un fracaso. Ha sido un fracaso y más para los trabajadores, en el mundo, solamente 8 por ciento de los países tienen un sistema único de capitalización individual de la administración privada, como es el caso de nosotros; tienen sistemas mixtos y tienen sistemas públicos”, dijo durante su presentación.