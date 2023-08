Banxico advierte que ‘es muy pronto’ para un recorte a la tasa

La tasa de interés de referencia se deberá mantener en su actual nivel por un periodo prolongado hasta que se observen mejoras sustanciales en el panorama inflacionario, por lo que es muy prematuro discutir por el momento la posibilidad de recortes, señalaron integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

En la minuta con motivo de la decisión de política monetaria del pasado 10 de agosto pasado, un integrante de la Junta alertó que el mercado descuenta una disminución en la tasa de referencia, que se ubica en 11.25 por ciento, antes de que finalice el 2023, pero aseguró que aún es prematuro considerar una posible reducción.

“Opinó que se debe transmitir que actualmente no es prudente discutir la posibilidad de recortes en la tasa de referencia y que deberá continuar en su nivel actual por un tiempo prolongado que permita observar mejoras sustanciales en el panorama inflacionario”, se lee en el documento.

Otro integrante advirtió que las expectativas implícitas en el mercado anticipan un ciclo de recortes para 2024 semejante al de un escenario de crisis económica, lo cual no es consistente con el comportamiento esperado para la actividad.

Luis Gonzalí, codirector de inversiones en Franklin Templeton México, argumentó que desde la reunión monetaria pasada dejaron claro que era muy prematuro hablar de un recorte en tasas y esta vez consolidan dicha postura. Coincidió en que falta camino por recorrer dentro del fenómeno inflacionario.

“Estas minutas hablan de que Banxico no pretende recortar pronto las tasas. Yo digo que no sería sino hasta febrero o marzo del año que entra, por lo que la tasa terminal de 11.25 por ciento la vamos a ver el resto del año. No es tiempo de cantar victoria, los estimados nos dicen que la inflación general no va a tocar el cuatro por ciento hasta finales de 2024″, expresó.

Para ver un recorte en la tasa se tendrían que debilitar los principales indicadores económicos y al menos no se vislumbra que ocurra este año, subrayó Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latam.

“Un proceso de desaceleración probablemente sea hasta el siguiente año y ahí se podría considerar un giro en la política monetaria”, agregó.

Gabriel Casillas, economista jefe para América Latina de Barclays, aludió que el tono de la minuta fue hawkish respecto a las anteriores y si era complicado esperar recortes en la tasa este año ahora se vuelve aún más, toda vez que incluso un integrante de la Junta cambió su mensaje de esperar en próximos meses una eventual rebaja.

VEN RIESGOS EN INFLACIÓN

Entre los riesgos para los precios, según Banxico, está la persistencia de una inflación subyacente elevada, la fortaleza del mercado laboral y de la demanda interna, una depreciación cambiaria, correcciones en el mercado sobre la futura postura monetaria de la Fed, la inseguridad e incrementos al salario mínimo.

Por ello, un integrante instó a no descartar una extensión de la restricción monetaria o incluso un mayor apretamiento. Agregó dos factores de riesgo para la conducción de la misma: el rezago en la inversión física y la caída en la productividad, así como la situación financiera de Pemex por su posible impacto en las finanzas públicas, la estabilidad financiera y el peso.

ADVIERTEN SOBRE PEMEX

Un miembro de la Junta alertó sobre el mayor costo financiero que podría enfrentar Pemex y sobre posibles dificultades para cubrir sus necesidades de refinanciamiento de corto plazo. Argumentó que las múltiples revisiones a la baja en la calificación que han sucedido entre enero de 2019 y julio de 2023 advierten sobre el reciente deterioro financiero de la empresa petrolera

Añadió que la falta de inversión en mantenimiento, de cambios en su estrategia de negocios y la perspectiva de menores inversiones en capital han aumentado su dependencia de los recursos federales, lo que podría ser un riesgo para la calificación de la deuda soberana.