Pemex pierde casi 450 mil barriles de petróleo tras explosión en Nohoch-Alfa

Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió pérdidas de producción de petróleo equivalentes a aproximadamente una cuarta parte de su producción diaria total este sábado, luego de una explosión masiva en la plataforma Nohoch-Alfa el día anterior que dejó al menos dos personas muertas.

Unos 450 mil barriles de petróleo y más de 560 millones de pies cúbicos de gas, aproximadamente el 11 por cientode la producción total de gas natural de Pemex, se perdieron el sábado en el activo de producción Ku Maloob Zaap cuando la compañía cerró la producción como medida de contingencia, según una persona con conocimiento de la situación.

Si bien la pérdida de un día es significativa, es probable que sea temporal, ya que Pemex reanuda algunas de sus operaciones después del incendio mortal, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que la información no es pública. Un representante de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario normal de oficina.

Dos personas murieron y una sigue desaparecida después de que Pemex reportó una explosión en el centro de procesamiento de gas de la plataforma Nohoch-Alfa en el campo Cantarell la madrugada del viernes. El director general de Pemex, Octavio Romero, dijo el viernes por la noche que el módulo de conexión de la plataforma fue destruido, pero que los esfuerzos de extinción de incendios ayudaron a evitar que el fuego se extendiera a otros módulos.

El jefe de exploración y producción de Pemex, Angel Cid, dijo que la explosión “impactó sustancialmente” la producción en la plataforma.

Pemex ha sido objeto de escrutinio por parte de analistas por su historial ambiental y de seguridad después de frecuentes accidentes y explosiones en sus instalaciones. La compañía está asumiendo una deuda de 107.4 millones de dólares, la mayor cantidad de cualquier gran petrolera, y está luchando bajo una crisis de liquidez.

La explosión en la plataforma de pemex

Al momento de la explosión, 328 trabajadores se encontraban en la plataforma Nohoch-Alfa. La gran mayoría de las personas fue evacuada por Pemex tras el incendio que comenzó aproximadamente a las 5:25 horas del viernes.

Pemex informó ayer que seis personas habían resultado con lesiones por el fuego. Había tres personas desaparecidas: dos fueron halladas sin vida.

Mientras tanto, uno de los obreros aún se encuentra en calidad de desaparecido, pese a la intensa búsqueda que realizan embarcaciones de Pemex, de la Marina y de pescadores de la isla del Carmen.