Cuentas de Afores ‘huérfanas’: ¿Cómo saber si tienes una a tu nombre?

Quienes no sepan donde está su cuenta de ahorro para el retiro no recibirán su estado de cuenta ni notificaciones de su saldo. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) existen 18.4 millones de cuentas sin localizar, es decir, no se sabe quién es su dueño. Existen mecanismos para que un trabajador localice el ahorro para su jubilación y empiece a decidir sobre este saldo para tener una mejor pensión.

La Administradora SURA señaló que idealmente los trabajadores deberían elegir una Afore y registrarse en ella al comenzar su vida laboral. De no hacerlo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) asignará la cuenta conforme a la que ofrezca mayor; rendimiento neto; comisión sobre saldo; ahorro voluntario y registro de cuentas asignadas.

Hay marcadas diferencias entre un trabajador con una cuenta registrada en la Afore de su elección y las cuentas que son asignadas y, por lo tanto, no reconocidas o ‘huérfanas’. En primer lugar, quienes no sepan donde está su cuenta de ahorro para el retiro no recibirán su estado de cuenta ni notificaciones de su saldo.

Tampoco podrá realizar trámites relacionados con su cuenta individual ni con entidades relacionadas a la seguridad social, como el Infonavit, el IMSS, entre otras.

Del mismo modo, no cuentan con el derecho de hacer retiros parciales por desempleo ni hacer la declaración de impuestos para la devolución de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de ahorro voluntario.

¿Cómo reconocer mi cuenta Afore?

La Consar ofrece varios métodos para que los trabajadores localicen su cuenta Afore. Uno de ellos es la aplicación AforeMóvil, la cual se puede descargar en cualquier teléfono inteligente. Una vez instalada se puede conocer en cuál Administradora se encuentra el ahorro del trabajador.

Para esto, solo se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP), un correo electrónico, una fotografía del rostro y una identificación oficial. Estos archivos se resguardan en el expediente del ahorrador de forma segura.

Otra opción es hacer una consulta por teléfono. Se puede llamar sin costo al SARTEL 55 1328-5000. Igualmente a través del portal AforeWeb se puede localizar la cuenta Afore con un usuario y contraseña, mismo que se puede generar con la CURP, correo electrónico y número de celular.

“Es muy importante que sepas en qué Afore estás registrado, ya que las Afore son las únicas instancias que pueden emitir estados de cuenta, constancias de saldo o detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores”, enfatizó la Consar.