Despachadores en gasolineras aseguran que dependen de las propinas para ‘sobrevivir’

En México hay alrededor de 13 mil 437 gasolineras distribuidas por todo el país, y el alma de este negocio son los despachadores.

Sin embargo, las personas encargadas de cargar el combustible a los vehículos dependen de las propinas para llevar un sustento a sus hogares.

Don David, ha despachado combustible desde hace más de 40 años en varias estaciones de servicio ubicadas al sur del país.

“No he pensado en buscar otro empleo porque me gusta que mi familia me vea que uso uniforme en mi trabajo, además ya llevo tantos años en esto que no sé hacer otra cosa”, dijo.

En entrevista, Don David confesó que le hubiera gustado aprender un oficio como electricidad o plomería; sin embargo, a sus 18 años llegó su primer hijo, y no tenía terminada ni la prepa.

“Pero tuve mucha suerte, justo estaban buscando alguien que despachara gasolina, y me dijeron que se ganaba bien con las propinas, hace años nos iba mejor, porque, aunque no tuviéramos sueldo fijo, los clientes te daban una buena propina; sin embargo, ahora ya ni te dan nada, sobre todo los que pagan con tarjeta de crédito, de a tiro se olvidan de gratificar a la persona que los atendió”, lamentó

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salario Mínimos (CONASAMI), el salario mínimo de un gasolinero es de 214.9 pesos diarios, con excepción de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde se pagan 312.41 pesos.

Por lo tanto, un despachador de combustible tiene un salario fijo de alrededor de 6 mil 400 pesos durante un mes, siempre y cuando el dueño empresario de la estación de servicio tenga formalizado a su empleado.

“Más o menos es lo que me pagan al mes, 6-7 mil pesos, que es lo que ya tengo comprometido con la comida, escuelas, casa, y hay que ‘rezar’ para que nos caigan buenas propinas y podamos rozar los 9-10 mil pesos mensuales”, detalló Don David.

En la actual administración del presidente López Obrador, el salario para despachadores de gasolina se ha elevado 101 por ciento, ya que, en 2019, el salario mínimo se encontraba en 106.89 pesos, lo que se traducía en alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales.

“Casi no hemos sentido el incremento salarial, ya que nos afectó mucho la pandemia, estuvimos con sueldos reducidos y sin propinas mucho tiempo, y actualmente ya no despachamos lo de antes, si bajó el tráfico de autos”, agregó Don David.

Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence, señaló que en general, la mayoría de los despachadores de gasolina ya cuenta con un sueldo fijo; sin embargo, las propinas siguen siendo un elemento muy importante.

“Poco a poco, el gasolinero ha implementado toda una política seria que fomenta la capacidad y cuidado de su recurso humano, cada vez son más los grupos que están capacitando a su despachador”, dijo.

Roberto Díaz de León, director general de Combured, agregó que habrá que estar atentos a la evolución que vayan reflejando las estaciones de servicio y el rol de los despachadores, pues cada vez hay más lugares que ya ofrecen la opción de autoservicio.

“Hoy en día se tiene en México un modelo mixto, la gran mayoría siguen siendo estaciones atendidos por despachadores, pero también ya hay estaciones de autoservicio en centros comerciales, o en algunos lugares en donde por diversos temas como escasez de mano de obra, se implementa el esquema de auto servicio”, apuntó.

“No creo que nos vayan a sustituir con máquinas, a la gasolina hay que tenerle respeto, puede haber accidentes, además, siempre es bonito que te reciban con una sonrisa y un buenos días”, agregó Don David, mientras le esperaban todavía cuatro horas más de pie para terminar su turno.