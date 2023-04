¿Qué pasa con First Republic Bank? Acciones se desploman a mínimo histórico

Las acciones de First Republic Bank se desplomaron a un mínimo histórico debido a un informe de que los asesores han alineado posibles compradores de nuevas acciones como parte de un plan de rescate para el asediado prestamista.

Los asesores intentarán persuadir a los grandes bancos estadounidenses que ya han rescatado a First Republic una vez, para que compren bonos de la compañía con sede en San Francisco a tasas superiores a las del mercado por una pérdida total de unos pocos miles de millones de dólares, menos que las tarifas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos asociado con cualquier falla de la Primera República, informó CNBC el miércoles.

Como parte de ese plan, los asesores ya han alineado posibles compradores de nuevas acciones, dijo CNBC, citando fuentes que no identificó.

Las acciones de First Republic cayeron hasta un 26% a $6.03, un mínimo intradiario récord, el miércoles por la mañana. Han bajado un 95% este año.

La crisis que alcanzó a First Republic

Un representante de First Republic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg News.

El mes pasado, First Republic evitó un posible colapso después de que un grupo de 11 firmas financieras más grandes acordaron estacionar $30 mil millones en depósitos combinados con el prestamista JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. contribuyeron cada uno con $5 000 millones de dólares en depósitos no asegurados, mientras que otros bancos depositaron cantidades más pequeñas como parte de un plan diseñado junto con los reguladores estadounidenses.

Los depósitos del banco First Repúblic se redujeron en más del 40 por ciento en los primeros tres meses del año, es decir, un desplome de alrededor de 72 mil millones de dólares pues resultó afectado por la crisis de Silicon Valley.