Precio del barril de pretróleo: ¿Qué pasará tras el recorte de producción de la OPEP+?

La OPEP+ y países aliados anunciaron este fin de semana un recorte de la producción petrolera por 1.16 millones de barriles diarios a partir de mayo, lo que provocó incrementos en el precio del petróleo.

Por ejemplo, el WTI inició la sesión con un alza de 5.97 por ciento al cotizar en 80.19 dólares por barril, por lo que se acercó a su máximo del año, establecido en 82.64 dólares por barril durante el pasado 23 de enero, según un reporte de Grupo Financiero BASE.

Al respecto, Carsten Menke, director de investigación de Next Generation, Julius Baer, señaló que este recorte a la producción no debería cambiar su opinión sobre el mercado petrolero, ya que la OPEP+ está actuando desde una posición de debilidad, no desde una posición de fortaleza.

“Si bien esta decisión apuntala los precios a muy corto plazo, el recorte confirma nuestra expectativa a mediano y largo plazo de un mercado más que suficientemente abastecido. Los fundamentos apuntan a que los precios del petróleo se situarán en los 70 dólares a largo plazo, por lo que mantenemos por ahora nuestra postura neutral”, dijo.

Arturo Carranza, especialista del sector energético, explicó que la OPEP+ decidió recortar su producción de petróleo como una medida para estabilizar el mercado petrolero.

“Dada la desaceleración que algunas importantes economías están experimentando, existe la preocupación de que la demanda mundial de petróleo supere a la oferta, especialmente hacia finales de año. Esta lógica influyó para que el grupo de países petroleros, junto con sus aliados, decidieron instrumentar el recorte a la producción petrolera”, dijo.

Incierto su impacto en gasolinas en México

Arturo Carranza apuntó que los precios altos del petróleo podrían ejercer aún más presión sobre la inflación e incrementar el riesgo de una recesión mundial por lo que Estados Unidos ha insistido en la necesidad de tomar medidas para evitar este escenario.

“En estos momentos es difícil saber qué tanto impacto tendrá el recorte de la OPEP+ en los precios del petróleo y en los precios de las gasolinas. En todo caso, cualquier impacto dependerá mucho del desempeño de la economía mundial y de las repercusiones de las sanciones a las exportaciones petroleras desde Rusia”, dijo.

Por lo tanto, Carranza indicó que parecería racional la postura de Estados Unidos con respecto a que la manera más efectiva de evitar precios altos del petróleo y un impacto en la inflación es aumentando la producción petrolera, “Camino opuesto al tomado por la OPEP+”, dijo.