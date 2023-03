OPEP felicita a México por la construcción de la refinería Olmeca

Haitham al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) felicitó al Gobierno de México por la construcción de la refinería Olmeca, ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, sobre todo en un contexto donde muchos países han decidido “apagar” sus refinerías.

“Es importante felicitar al Gobierno de México por tener una mayor capacidad de refinación con la construcción de Dos Bocas. Sobre todo cuando vemos que en Europa y Estados Unidos están cerrando sus refinerías y la única capacidad de refinación se está concentrando en Asia y Oriente Medio”, apuntó.

Resaltó que es muy importante que países como México tengan la visión para seguir invirtiendo en la industria petrolera.

Agregó que tuvo la oportunidad de platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la secretaria de energía, Rocío Nahle, y coincidieron que es muy importante seguir invirtiendo en la seguridad energética, sobre todo ante los actuales embates del mercado global, como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Para 2045 la industria petrolera requerirá una inversión de 5 mil millones de dólares anuales para lidiar con el reto que representa la transición energética, el mundo requiere más producción y transporte y no puedo pensar en un mejor lugar que México, hablé con AMLO y la ministra para ver cómo podemos asegurar la autosuficiencia energética”, subrayó.

Destacó que México es un país privilegiado en recursos, por lo que el negocio petrolero no se enfocará únicamente en el ámbito local, sino para toda la humanidad.

“Esa será la clave del éxito para el futuro, ya que la demanda primaria global de energía crecerá 23 por ciento para 2045, debido a que la población mundial se elevará de 8 mil a 20 mil millones de personas, no hay manera de que toda esta demanda pueda afrontarse con una sola fuente de energía”, dijo.

Esta es la primera ocasión que un secretario general de la OPEP visita tierras mexicanas. Además, el líder de la organización anunció que este viernes visitará la refinería Olmeca.

Producción petrolera en el mundo ‘se podría recuperar’

En conferencia de prensa, Haitham al-Ghais pronosticó que para finales de este año, se podría recuperar la producción petrolera mundial observada previo a la pandemia.

Recordó que a causa de la contingencia sanitaria, la demanda mundial de petróleo se “destruyó”, al caer un 35 por ciento, lo equivalente a 25 millones de barriles diarios.

“El financiamiento en el sector se ha visto limitado en los últimos cinco o seis años, con la pandemia desapareció el apetito por invertir y se elevó la presión con los criterios ESG, que quede claro que no estamos contra las energía renovables, pero ellas solas no van a lograr la transición energética, no negamos el cambio climático, pero nuestra industria no es la culpable”, indicó.

Por otra parte, Rocío Nahle indicó que en el contexto actual, todos los países están buscando su autosuficiencia o abastecimiento de combustibles.

“Tan solo aquí en México debemos satisfacer un mercado para un parque vehicular de 53 millones de autos y transporte, que diariamente necesitan más de un millón de barriles de gasolina y diésel. Los petrolíferos y petroquímicos son commodities muy importantes en el crecimiento económico, pero también en la mejora social”, dijo.

Resaltó que el trato con la OPEP es de respeto a las políticas energéticas de cada país.

“Es por ello que México, fiel a su tradición en materia de relaciones exteriores, es ajena a cualquier discusión entre la situación de los países que ahora se enfrentan en una lamentable guerra. Sólo deseamos que pronto terminen con sus diferencias”, anotó.

México forma parte de la OPEP Plus desde diciembre de 2016 y ha participado en 29 reuniones ministeriales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.