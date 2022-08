Se anticipa un sexenio perdido en crecimiento: CEESP

El curso de la economía y sus expectativas para el siguiente año anticipan un sexenio perdido en crecimiento, una vez que hoy el ingreso per cápita se ubica en niveles similares al 2014 y hacia el cierre del 2024 podría llegar a niveles de 2018, dijo Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“Creo que va a ser un sexenio perdido en crecimiento, ahorita el ingreso per cápita, el PIB per cápita, está a niveles de 2014 y yo creo vamos a terminar en niveles de 2018″, dijo en conferencia de prensa.

Los últimos datos del INEGI indican una estimación del crecimiento del PIB de 1 por ciento entre el primero y segundo trimestre y 1.9 por ciento anual. Por su parte, las expectativas de la mayoría de los analistas privados es que el PIB crezca en 2022 un 1.78 por ciento y “las expectativas son todavía peores para 2023″, señaló.

“Estas últimas cifras son buenas pero no cambian el panorama sustancialmente. Si el PIB no vuelve a crecer en el resto del 2022 y si la cifra del segundo trimestre es buena, la economía crecería alrededor del 2 por ciento respecto al año pasado, pero esto no está tan fácil que se logre”, explicó en la conferencia Apreciaciones sobre la Economía Nacional y Regulación.

Difícil controlar inflación con aumento en tasas

Ante la continuidad de las presiones inflacionarias, se anticipa que el Banco de México continúe con su alza de tasas de interés de manera agresiva y si bien el efecto en la inflación es reducido dada la baja penetración del sistema financiero en la economía, la señal que da el banco con estos aumentos “es muy buena”, consideró el especialista y advirtió que se debe impedir que el impulso inflacionario genere una inercia propia.

“Esta inercia propia se generaría con aumentos de precios administrados desproporcionados, particularmente el salario mínimo. Hay que tener mucho cuidado con los aumentos salariales porque eso puede generar una inercia propia como se ha visto en México y el mundo durante muchos episodios”, alertó.

Por su parte, señaló que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no ha controlado la inflación porque no es un programa que se diseñó para controlar la inflación, “se dijo, pero no es porque controla a un grupo muy pequeño de productos”, apuntó.