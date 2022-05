Petróleo a lo grande: Ingresos de ventas en su nivel más alto en ocho años durante marzo

Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que el valor de las exportaciones de petróleo crudo ascendió a 2 mil 813 millones de dólares durante marzo, lo que representó su mayor nivel desde septiembre de 2014.

De esta forma, el monto de las ventas petroleras creció 63.5 por ciento a tasa anual, derivado principalmente por el incremento del precio de referencia del petróleo a nivel mundial a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Tan solo en marzo, el precio promedio de exportación del petróleo crudo fue de 100.29 dólares por barril, por lo que se ubicó 67.1 por ciento arriba de lo observado en marzo de 2021.

El país logró captar una gran cantidad de dólares, a pesar de que el volumen de exportación del petróleo crudo fue de 905 mil barriles diarios. Esta cifra es 2.1 por ciento inferior al volumen exportado en marzo del año pasado.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el año con la idea de dejar de exportar crudo al exterior a partir del próximo año, ya que desea que el país alcance la autosuficiencia energética; sin embargo, los altos precios del petróleo a nivel internacional podrían provocar que el jefe del Ejecutivo sea más flexible con esta decisión.

De manera desagregada, Pemex informó que el 72 por ciento de las ventas petroleras tuvieron como destino el continente americano, principalmente a Estados Unidos, mientras que el 18 por ciento se vendió al Lejano Oriente y el 10 por ciento al mercado europeo.

“Todavía vemos la situación como una crisis de precios y no una crisis de suministro, y creemos que los precios del petróleo siguen el patrón habitual que se observa en torno a los eventos geopolíticos. Gracias a la liberación de almacenamiento estratégico y las perspectivas de una producción récord de petróleo en Estados Unidos, el mercado no corre el riesgo de quedarse sin petróleo”, dijo Norbert Rücker, jefe de investigación económica y de Next Generation de la firma Julius Baer.

Por otra parte, la producción de petróleo crudo ascendió a 1 millón 696 mil barriles diarios durante marzo, por lo que se mantuvo prácticamente en el mismo nivel observado en el mismo periodo del año pasado.