Jornada 9 de la Liga MX: ¿Quién juega HOY martes 25 de febrero y dónde ver EN VIVO el Clausura 2025?

La Jornada 9 de la Liga MX tiene partidos como el de Monterrey vs. Mazatlán y Tijuana vs. Pumas. (Foto: Especial El Financiero)

El Clausura 2025 de la Liga MX continúa su jornada 9 (iniciada la pasada semana con tres partidos adelantados) con el Club León de James Rodríguez como líder del torneo y este 25 de febrero tenemos tres juegos, incluido el de Monterrey con Sergio Ramos contra el Mazatlán.

El tricampeón América y ‘Los Rayos’ del Necaxa le pisan los talones a ‘La Fiera’ y se colocan en la posición 2 y 3 de la tabla de resultados al final de la Jornada 8.

Con 9 partidos pendientes para el final del Clausura 2025 de la Liga MX tenemos los duelos de Tigres UANL vs. Juárez FC, Mazatlán vs. Monterrey y Tijuana vs. Pumas UNAM.

Monterrey, con Sergio Ramos, busca la victoria vs. Mazatlán. (Foto: AFP) (AFP)

Horarios y canales de la Liga MX 2025: ¿Dónde y a qué hora puedo ver el partido de hoy martes 25 de febrero EN VIVO?

El martes 25 de febrero hay tres partidos programados del futbol mexicano, a continuación te contamos los detalles de cada uno de los encuentros:

Tigres UANL vs. FC Juárez

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Azteca 7 en México

Azteca 7 en México Sede: Estadio Universitario

Mazatlán FC vs. Monterrey

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Fox Sports Premium, Amazon Prime, Azteca 7 en México

Fox Sports Premium, Amazon Prime, Azteca 7 en México Sede: Estadio El Encanto

Tijuana vs. Pumas UNAM

Horario: 21:10 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:10 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6) Transmisión: Caliente TV en México

Caliente TV en México Sede: Estadio Caliente

Pumas visita a 'Xolos' en la Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX. (Mexsport)

Fechas y resultados de la jornada 9: ¿Cuáles son los otros juegos del futbol mexicano 2025?

Además de los encuentros de hoy, la Jornada 9 incluye partidos programados para el miércoles 26 de febrero:

Pachuca vs. Puebla

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Toluca vs. Querétaro

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez Atlético de San Luis vs. Guadalajara

Horario: 21:05 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

21:05 horas (Tiempo del Centro de México, UTC -6)

Sede: Estadio Alfonso Lastras

En los partidos adelantados de la jornada, el Necaxa goleó por 4 por 0 al Atlas, Cruz Azul derrotó 1-0 al Santos Laguna y el León del mundialista colombiano James Rodríguez empató 1-1 con el Club América, tricampeón de la Liga MX.

Atlas 0-4 Necaxa

Fecha: Martes 18 de febrero

Martes 18 de febrero

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco América 1-1 León

Fecha: Miércoles 19 de febrero

Miércoles 19 de febrero

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Santos Laguna 0-1 Cruz Azul

Fecha: Miércoles 19 de febrero

Miércoles 19 de febrero

Sede: Estadio TSM

Chivas cierra la Jornada 9 del Clausura 2025 ante el Atlético San Luis. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Clausura 2025: ¿Cómo va la tabla de la Liga MX tras la jornada 9?

Tras los partidos adelantados de la Jornada 9, así se encuentra la tabla de posiciones del Clausura 2025: