Clausura de Juegos Paralímpicos París 2024: ¿Qué mexicanos compiten el 8 de septiembre y dónde ver EN VIVO?

¡Au revoir, París 2024! Llegó el último día de los Juegos Paralímpicos y las competencias de los atletas mexicanos quieren las últimas medallas de la justa veraniega.

La delegación mexicana arribó a la capital francesa con el objetivo de superar su marca de 22 preseas obtenidas en Tokio 2020, la pregunta en este punto es, ¿podrá conseguirlo?

Deportistas como Ángel Camacho dejaron en alto a México en los Paralímpicos 2024. (Foto: Cortesía X @COPAME (Cortesía X @COPAME)

Horarios: ¿Cuántos mexicanos compiten hoy en Paralímpicos París 2024 y a qué hora?

Los deportistas nacionales, aunque en menor cantidad que en los primeros días de los Juegos Paralímpicos de París 2024, están listos para dar su máximo esfuerzo para tratar de obtener el preciado lugar en el podio.

Estas son las competencias programadas para los atletas mexicanos este 8 de septiembre y sus respectivos horarios, de acuerdo con el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) quien compartió la agenda en sus redes sociales.

Para Power lifting (levantamiento de pesas)

Final varonil 107 kg, 01:00 horas (tiempo central de México).

José de Jesús Castillo.

Final femenil, 86 kg, 06:00 horas, (tiempo central de México).

Perla Patricia Bárcenas.

Las competencias de los atletas mexicanos para el último día de París 2024. (Foto: Instagram @copame)

Calendario general de los Juegos Paralímpicos: ¿Qué deportes hay hoy?

Los deportes no paran en esta justa paralímpica y, aunque no estén presentes los representantes de nuestro país, las emociones no faltan en las distintas disciplinas que tenemos para el último día de competencias.

Estas son los enfrentamientos para este 8 de septiembre, de acuerdo con el sitio oficial de París 2024.

Para Maratón (femenil y varonil).

Para canotaje (final femenil y varonil).

Basquetbol en silla de ruedas (partido por las medallas, varonil y femenil).

Las emociones con los deportistas mexicanos no terminan. (Foto: Conade) (Conade)

¿Dónde ver los Juegos Paralímpicos París 2024 en México?

Las opciones para poder seguir las competencias en los Juegos Paralímpicos son más reducidas a diferencia de los Juegos Olímpicos porque no hay disponibilidad de canales de TV Abierta para seguir las actividades, en cambio, se requiere de una conexión a internet, pero sí es posible verlas desde México.

Las opciones son las siguientes.

Canal de YouTube de Claro Sports.

Plataforma de streaming Claro Video.

Canal de YouTube Hi Sports.

Medallero: ¿Cómo va México en los Juegos Paralímpicos de París 2024?

Antes del inicio de la jornada del 8 de septiembre, los atletas mexicanos llegaron a las 16 medallas en esta edición de los Juegos Paralímpicos 2024 y son las siguientes, divididas por color y con su respectiva disciplina.

Medallas de oro

Medallas de plata

Para natación (50 m Dorso - S4): Ángel de Jesús Camacho Ramírez.

Para natación (50 m Espalda Femenino - S2): Haidee Viviana Aceves Pérez.

Para natación (100 m Espalda Femenino - S2): Haidee Viviana Aceves Pérez.

Para taekwondo (varonil K44 -80 kg): Luis Mario Nájera.

Lanzamiento de jabalina (varonil F54): Edgar Ulises Fuentes Yáñez.

Impulso de bala (femenil F33): Gilda Guadalupe Cota Vera.

Medallas de bronce

Para natación (400 metros libres - S6): Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez.

Power lifting (femenil +61 kg): Amalia Pérez Vázquez.

Para atletismo, lanzamiento de disco femenino (F55): Rosa María Guerrero Cazares.

Para atletismo, lanzamiento de disco femenino (F64): Osiris Aneth Machado Plata.

Para natación (100 m Libres Masculino - S4): Ángel de Jesús Camacho Ramírez.

Para natación (150 m Medley Individual Masculino - SM4): Ángel de Jesús Camacho Ramírez.

Para taekwondo (varonil K44 -70 kg): Juan Diego García López.

La delegación paralímpica mexicana lleva 16 medallas en París 2024. (Foto: X Conade)

¿Dónde y a qué hora ver la clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024?

Se termina la historia de París 2024, pero, además de las últimas competiciones, falta la última página de este cuento, la clausura de los Juegos Paralímpicos.

La cita es este domingo 8 de septiembre a las 12:30 horas del tiempo del centro de México, de acuerdo con la página Olympics.

La transmisión también se puede seguir por la plataforma de streaming Claro Video o el canal de YouTube Claro Sports-