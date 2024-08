Un auuuto: Marco Verde desmiente la venta de su coche; le regalaran uno

Y el ganador del auto fue… Marco Verde. El boxeador mexicano desmintió que sus padres vendieran su coche para poder acompañarlo en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero una agencia se ofreció a obsequiarle uno.

“Ni carro tenemos. Todo el tiempo, mi papá y yo nos hemos movido en moto, toda la vida… Creo que de todos modos Mazda me va a dar un carro. Gracias por eso”, señaló el boxeador en la rueda de prensa tras su llegada a México.

Marco Verde también comentó que habló con el director de Mazda México, Miguel Barbeyto, quien se ofreció a darle un auto al enterarse de que la familia del pugilista había vendido el suyo, rumor que desmintió el boxeador.

“Al parecer Mazda de todos modos me va a dar el auto, así que gracias por eso, le dije la verdad (al CEO de la empresa automotriz) y me dijo que quizá sí me lo daba”, agregó el boxeador.

Marco Verde Marco Alonso Verde, boxeador mexicano y ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de París 2024, ofreció conferencia de prensa para compartir con los medios de comunicación su experiencia en la justa deportiva internacional. (Foto: Cuartoscuro). (Mario Jasso)

¿Qué pasó con Marco Verde y el rumor del auto?

Después de que el boxeador mexicano Marco Verde consiguió la medalla de plata, surgió un rumor en redes sociales de que había vendido su auto para que su familia viajara a la justa veraniega, mismo que fue desmentida por él.

“La verdad fue algo que yo nunca dije, nunca he tenido problemas con Conade y siempre digo que me apoyan”, manifestó Verde Álvarez en comunicación directa con la institución deportiva la mañana de ese sábado.

Marco Verde contó con el apoyo de la Conade y la Federación Mexicana de boxeo. (Foto: Mexsport)

¿Qué dijo el director de Mazda, Miguel Barbeyto?

Cuando el falso rumor se volvió viral, el director de Mazda México, Miguel Barbeyto, señaló que Mazda le repondría el coche que le ayudo a llegar a los Juegos Olímpicos.

“Este es el tipo de gente que México necesita y por el que me siento orgulloso de ser mexicano. Marco Verde, Mazda te va a reponer ese coche que te ayudó a llegar dónde estás. Escríbeme por DM por favor”.

Director de Mazda le promte el auto a Marco Verde. (Foto: X @Barbeytomiguel)

Ante este mensaje, Marco se comunicó con él y le informó que no había vendido su auto, a pesar de esto, Miguel y Mazda se comprometieron en obsequiarle uno.

“Aplaudo a todas las familias, instituciones y personas que han sido parte de esta y de muchas otras historias de mexicanos que, como Marco, han ayudado a que sus sueños se hagan realidad. Espero que, como mexicanos y seres humanos, seamos empíricos y ayudemos siempre que se nos presente la oportunidad. El Mazda de Marco ya está en camino”, compartió Miguel en un comunicado en su perfil de X.