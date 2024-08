Mamá de Carlos Salcedo habla de proceso legal: ‘Mi hijo es una figura pública, con tráfico de influencias’

María Isabel Hernández Navarro, mamá del futbolista Carlos Salcedo, publicó esta mañana un comunicado donde habló de los procesos legales en los que está involucrada: en uno ella tiene una orden de aprehensión en Jalisco; en otro exige justicia por el asesinato de su hija Martha Paola Salcedo.

Carlos Salcedo se despidió del Cruz Azul el pasado 20 de julio en medio de especulaciones sobre que se iría al extranjero, sin embargo, este 4 de agosto anunció su fichaje con FC Juárez.

Hernández Navarro ha señalado públicamente a su hijo Carlos y a su esposa Andrea Navarro como autores intelectuales del asesinato de Paola Salcedo, ocurrido el pasado 29 de junio en el Estado de México. Sin embargo, ella y su hija tienen una carpeta de investigación en su contra en Jalisco con orden de aprehensión desde el 31 de enero.

“Por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencia, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hacen procesos diferentes”, explica en un video publicado esta mañana en Instagram.

Carlos Salcedo es nuevo jugador del FC Juárez. (Foto: X @fcjuarezoficial)

¿Qué ha pasado con el caso de Paola Salcedo?

Según detalla Hernández Navarro, ha acudido en varias ocasiones a la Fiscalía de Justicia del Estado de México con pruebas y han insistido en señalar como autores intelectuales a Andrea Esmeralda Navarro y a Carlos Salcedo Hernández: “habían quedado que les iban a girar orden de presentación”.

Carlos Salcedo acudió a declarar en calidad de testigo el 18 de julio, según su mamá la fiscal les informó que pronto habría avances del caso e iban a girar otra orden de presentación a Andrea Navarro Elizondo, lo cual no ha ocurrido.

“Me parece muy extraño que en dos casos similares, la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúan de forma diferente: en el caso del feminicidio de mi hija, nos hemos presentado con más de tres veces, se cateó la casa de mi hija, presentamos pruebas, se presentaron a dos supuestos autores materiales y todavía no se ha girado orden de presentación para Andrea Esmeralda Navarro Elizondo”.

Esta es la camioneta en la que Carlos Salcedo llegó a la FGJ en Toluca para declarar por el caso de su hermana Paola, asesinada en Huixquilucan. (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

En su caso, destaca que le giraron una orden de aprehensión sin haberla notificado: “No se gira orden de presentación, ni se señalan autores materiales, extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija”.

Hasta ahora, hay dos detenidos por el asesinato de Paola Salcedo: Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’ están en prisión preventiva.

¿De qué acusan a la mamá de Carlos Salcedo?

María Isabel Hernández explica en un video difundido en Instagram que ella se enteró hasta este 2 de agosto de la orden de aprehensión girada en Jalisco y lo supo por redes sociales: “Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”.

El 31 enero, un juzgado de control y juicio oral del primer distrito judicial con sede en Tonalá, Jalisco solicitó su aprehensión y la de su hija Paola por el delito de homicidio calificado en su modalidad de premeditación y ventaja en contra de José Félix.

Carlos Salcedo fue citado a declarar como testigo en la Fiscalía del Edomex por el asesinato de su hermana Paola. (Foto: Mexsport / Instagram @paosalcedo7)

A María Isabel y a Paola se les señala por el asesinato de José Félix ocurrido el 6 de marzo de 2023 en la colonia Atlas, de Guadalajara, Jalisco y se investiga como móvil la presunta disputa por una herencia:

Una versión afirma que Paola y un sujeto amenazaron de muerte a José Félix el 5 de marzo: un testigo declaró que a la víctima le reclamaron por bienes adquiridos con dinero de una herencia y le anticipó que el novio de Paola lo mataría.

Félix fue asesinado a balazos el 6 de marzo frente a su esposa por dos hombres vestidos como repartidores de comida. El expediente señala que el día del ataque le dijeron que actuaban por órdenes de Martha y María, además de que presuntamente amenazaron a su esposa e hijos si no devolvían la herencia en cuestión.

Al respecto, María Isabel Hernández explicó que sus abogados ya preparan su defensa con los siguientes aspectos a considerar.

La muerte de Paola, la hermana de Carlos Salcedo, ocurrió en el Estado de México. (Foto: X @paO_salcedo / Mexsport).

Fechas

Las fechas no coinciden, según la mamá de Paola Salcedo: “Hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix, es totalmente falso. El día 3 de marzo a mí me operan, cuando me dan de alta mi hija estuvo toda la convalecencia, estuvo por más de 10 días conmigo, entonces no sé como mi hija pudo estar en dos lugares”.

Herencia

Ella explica que no reclamaron ningunos bienes: “Hablan también sobre una herencia, yo soy una persona jubilada pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia”.

Hay otra demanda

María Isabel Hernández agrega que existe una demanda, pero de su esposo y sus hermanos en contra de Gabriela Salcedo Zamora: “es por la custodia de su mamá y de su hermana, nosotros nos mantuvimos al margen”.

La amenaza

Sobre la advertencia de parte de Martha Paola Salcedo y María que le dijeron a la esposa de la víctima, María Isabel Hernández comenta:

“Yo digo no sé qué tanto o cómo ocurrió ni a qué pasos estaban la señora Gabriela, pero yo creo que era entrar en pánico como para ella haber escuchado o un testigo haber escuchado, eso es totalmente falso, señores, si lo pueden corroborar porque en esa calle de río Linares hay cámaras donde se puede investigar”.