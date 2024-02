Sulaimán sobre posible combate de Benavidez vs. Saúl Álvarez : “Será rival mandatorio de ‘Canelo’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra despreocupado por el posible enfrentamiento con David Benavidez. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) informó que Benavidez, el pugilista mexicoamericano se confirmó como mandatario para ‘Canelo’ Álvarez.

En una plática con el pódcast Pro Boxing Fans, Mauricio Sulaimán explicó que la pelea entre ‘Canelo’ y Benavidez tendrá que ser este año, a pesar de la filtración de los posibles próximos rivales.

“Benavidez se convertirá en rival mandatorio este marzo. Hay mucha especulación, pero Benavidez se merece esa pelea, él la quiere y espero que suceda pronto”, señaló el presidente del CMB.

David Benavidez es actual campeón Interino de los Supermedianos, misma división en la que ‘Canelo’ Álvarez posee todos los títulos absolutos.

Ante las declaraciones de Sulaiman, Álvarez mostró sus despreocupación en redes sociales con una fotografía jugando golf. El pugilista mexicano se mantiene en silencio ante las distintas peticiones de Benavidez por enfrentarse este año.

“No somos promotores, somos parte del ecosistema y permitimos a los promotores hacer su trabajo. Benavidez aparentemente hará una defensa de su título interino (de pesos supermediano) y Canelo la defensa de sus título. Es una pelea que todos queremos ver. Confío en que sucederá”, detalló.

Saúl 'Canelo' Álvarez se niega enfrentar a Benavidez. (Foto: instagram/mexsport) (Mexsport / Instagram)

¿Por qué ‘Canelo’ Álvarez no quiere enfrentar a Benavidez?

No es ningún secreto que ‘Canelo’ ha menospreciado la posibilidad de enfrentar a Benavidez, bajo el argumento que no tiene la intención de enfrentarse a otros pugilistas mexicanos.

Más de una vez ha presumido ser el rey del boxeo en México, por lo que tiene el pelear ‘con quien quiera’ y cuando él lo decida.

Por su parte, Benavidez ha insistido más de una ocasión en pelear contra ‘Canelo’ sin recibir una respuesta clara del tapatío.

Saúl Canelo Álvarez pelusea combate frente a Benavidez . (Foto: Mexsport)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha respondido en más de una ocasión a las propuestas de pelea de Benavidez, quien es el retador natural al campeonato indiscutido de los Supermedianos.

“Él habla mucho. Esa no es la forma de conseguir una pelea. Es por eso que no le presto atención. Y solo vean mi carrera y vean la carrera de él. Para mi yo no le presto atención a eso. He hecho muchas cosas en el boxeo”, indicó Álvarez.

A pesar de ello, no descartó del todo tener un próximo enfrentamiento con Benavidez. “Sí, ¿por qué no?. Podría darse en el futuro. ¿Por qué no? La pelea está ahí”.