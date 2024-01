‘Ay, ay, ay, Andrés Guardado’: Así fue el emotivo homenaje a ‘El Príncipe’ en España (Fotos y video)

“Ay, ay, ay, Andrés Guardado”, al ritmo de ‘Cielito Lindo’, más de 50 mil béticos despidieron al futbolista mexicano en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, España, durante el partido entre el Betis y el Barcelona.

Los aficionados rindieron un homenaje al tapatío, quien hace unos días anunció su salida del Betis tras siete temporadas en el club verdiblanco y ha fichado por el Club León.

Andrés Guardado entró al campo de la mano de sus hijos. (Foto: EFE).

El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado durante el homenaje que ha recibido con motivo de su marcha del club, antes del inicio del partido de la jornada 21 de la Liga EA Sports que se disputa este domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. (Foto: EFE). (José Manuel Vidal/EFE)

‘El Príncipe’ primero pasó por un pasillo cercado por sus compañeros y los jugadores del Barcelona, quienes le aplaudieron en su camino hasta el centro del campo, donde le esperaba presidente de su equipo, Ángel Haro, y la leyenda bética Rafael Gordillo.

Andrés saltó al campo de la mano de sus hijos y posó en el centro del campo con su esposa con el cuadro acreditativo del jugador 897.

En los marcadores del Villamarín apareció la leyenda ‘Gracias, capitán’, antes de que el árbitro Jesús Gil Manzano indicara el comienzo del duelo entre el Betis y el Barcelona.

Andrés Guardado fue ovacionado en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. (Foto: EFE).

Andrés Guardado con su familia en su despedida del Betis. (Foto: EFE).

¿Cuántos años lleva Andrés Guardado en Europa?

Guardado llegó al futbol español en 2007 para jugar en el Deportivo de La Coruña y en 2017 comenzó en el Betis, se va como el extranjero con más partidos en el Betis (con 218), ha dejado huella en el club verdiblanco y un hueco difícil de llenar, como ha reconocido el técnico chileno Manuel Pellegrini.

Guardado ha acordado su rescisión de contrato, que lo unía al Betis hasta el próximo 30 de junio, para que el futbolista pueda aceptar la oferta del Club León de Guanajuato de su país, lo cual marca su regreso a México y a la Liga MX después de 17 años.

“Intenté llevar la bandera de México a donde fui, representando a mi país, y siempre decir ‘Andrés, el mexicano’, pero a partir de ahora me llevo mi bufanda bética y seré ‘Andrés, el mexicano bético’”, dijo hace unos días.

También mencionó que espera ser recordado por la afición:

“Espero que dentro de unos años, cuando la gente se acuerde de mí, diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque me siento así. Soy bético de toda la vida, desde chiquitito y quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición. Para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa, pero esto no es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’; estoy segurísimo”.

El futbolista de 37 años es uno de los pocos pentamundialistas, es decir, ha disputado cinco copas mundiales, al igual que leyendas del fútbol: Lotthar Matthaus, Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Antonio ‘Tota’ Carbajal, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa.

Estos son sus números en el Betis:

Seis temporadas y media

218 partidos oficiales

5 goles

17 asistencias

Título de la Copa del Rey de 2022

Con información de EFE.