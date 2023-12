¿Por qué Jaime Lozano sigue convocando a ‘Memo’ Ochoa? Esto explicó el técnico

Jaime Lozano cumplió sus primeros meses al mando de la Selección Mexicana, donde ya consiguió una Copa Oro y aseguró el pase a la Copa América, pero se mantiene una de sus polémicas, la presencia de Guillermo Ochoa.

El estratega del TRI confirmó que no se fija en la edad de sus jugadores al realizar sus convocatorias, sino en la ilusión que tienen de representar al país.

“Él tiene tantos años, y no importa lo que digan, siempre da su mejor versión. Se puede equivocar, pero yo lo primero que quiero es que los jugadores sean felices y disfruten de estar en selección”, informó el técnico en una entrevista con Fox Sports.

Durante una entrevista de Fox Sports, ‘Jimmy’ agregó que ser convocado con la selección es un sacrificio para los jugadores.

“La vida del seleccionado tiene muchas ventajas, pero es pesada. Mientras tus compañeros se van 4 o 5 días a la playa, uno viene a encerrarse. Es padre jugar en la selección, pero cuando vienes y te tiran, te cansa y eso admiro de Guillermo Ochoa”, recalcó.

Lozano negó presión por seguir convocando a Ochoa

El portero de la Selección Mexicana y del Salernitana, Guillermo Ochoa, destacó la importancia del arquero en la selección y negó que la jerarquía influya para seguir llamándolo al TRI.

“Le tengo respeto a todos, no puedo tratar a todos igual porque son diferentes. Memo es espectacular dentro y fuera de la cancha, no es alguien que si lo sacas te echa al grupo encima o tenga caras, él lo entiendo todo porque sabe cual es su papel y nos da mucho”, recalcó Lozano.

El técnico de la Selección considera que cuando no lo convoque en un futuro, tendrá que hablar con él primera para tenerlo preparado.

“Cuando no lo convoque lo voy a hablar, que es lo que no hacen muchos entrenadores. No creo que Memo vaya a ser un tema, pero sí es importante tener a alguien listo por cualquier cosa”, declaró el técnico.

Guillermo Ochoa El portero de la Selección Mexicana presentó una lesión en el partido de ida de la Nations League (Foto: Mexsport)

¿Quienes son los sustitutos de Ochoa con el Tri?

Luis Ángel Malagón ha sido el portero sustituto de Guillermo Ochoa tras su lesión en el hombro, desde entonces Lozano no ha tenido duda en darle minutos a jugadores como Carlos Acevedo o Julio González.

“Uno quisiera darle la oportunidad a gente nueva, pero necesitas apoyarte siempre en los de la experiencia. Porque ellos ya lo vivieron, siempre y cuando tengan la ilusión”, mencionó Jimmy.

Respecto a la presencia de Ochoa en el Mundial de 2026, Lozano reconoció que no sabe si Ochoa sería titular en la próxima copa del mundo.