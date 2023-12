‘Checo’ Pérez revela cual fue su peor carrera de la temporada: ‘Realmente el peor fin de semana’

Sergio ‘Checo’ Pérez cerró la temporada 2024 como subcampeón con Red Bull, a pesar de la importancia en su última temporada, el piloto recordó la que fue su peor carrera en toda su trayectoria.

En una entrevista con Motorsport, el mexicano recalcó que el Gran Premio de Qatar fue el peor en toda su carrera, pues perdió la confianza y la lucha por el campeonato frente a Max Verstappen.

Después de El Gran Premio de Qatar el mexicano aprovechó para pasar a la acción y pedir una sesión de retroalimentación, el mexicano recalcó que lo hizo porque esa fue su peor carrera.

“Porque Qatar fue realmente el peor fin de semana que recuerdo en mucho tiempo, probablemente mi peor fin de semana en este deporte”, recalcó Pérez.

“Fue un fin de semana tan malo que realmente me sentí como: ‘No puedo estar tan mal, hay algo que está pasando”, declaró el piloto.

¿Qué paso en el Gran Premio de Qatar 2023?

El Gran Premio de Qatar tiene una carrera de sprint donde el mexicano no tuvo los resultados esperados, terminó la edición de sprint en el lugar número 18.

A pesar del mal resultado, tenía la posibilidad de recuperar puntos en la carrera del domingo, pero terminó la carrera con tres penalizaciones, donde poco a poco fue cumpliendo las sanciones.

A minutos de terminar la carrera, ‘Checo’ fue penalizado con cinco segundos por los límites de pista por lo que quedó en décimo lugar y solo pudo sumar un punto.

¿Pérez pensó en terminar su carrera?

Entre tantas especulaciones sobre su futuro, el mexicano recalcó que nunca pensó en la posibilidad de retirarse de la carrera.

“No, evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro. Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca”, informó Pérez.

El mexicano dijo que no se sintió presionado por la posible llegada de otro piloto a la escudería, aseguró que no pensaba en ellos.

“Para ser honesto, no estaba pensando realmente en ello como piloto. Estaba más centrado en asegurarse de que podía disfrutar de los fines de semana y ser capaz de tener eso”, dijo Pérez.