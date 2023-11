Tigres golea 3-0 a América en el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil

Las Tigres de la UANL golearon este viernes por 0-3 al América como visitantes en el Estadio Azteca durante el partido de ida de la final del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil.

Las dirigidas por la española Milagros Martínez consiguieron una importante ventaja sobre las actuales campeonas, lo que las acerca al sexto título de su historia en el torneo mexicano. Este resultado obliga a las futbolistas a cargo de Ángel Villacampa a remontar para continuar con sus aspiraciones de lograr el bicampeonato.

Las anotaciones fueron por parte de Stephany Mayor, Maricarmen Reyes y Belén Cruz. El partido de vuelta se llevará a cabo este lunes 27 de noviembre en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del Estadio Universitario, en Monterrey.

América perdió el partido de ida con goleada ante Tigres en el Estadio Azteca. (Foto: Mexsport)

Tigres vs. América: Así fue la victoria de las felinas

Tigres presionó a sus rivales desde los primeros instantes y consiguió abrir el marcador al minuto 10 después de que la española Andrea Pereira dejara un rebote en el área que fue aprovechado por Mayor.

Las ‘Águilas’ no pudieron reaccionar, algo que las felinas no dejaron pasar y volvieron a hacer daño al ‘25, cuando Reyes recibió un servicio de Cruz, bajó la pelota y la mandó de derecha con un tiro de larga distancia que no pudo detener la portera Itzel González.

América tuvo algunos intentos más con tiros de Kiana Palacios y Karen Luna, pero solo pasaron cerca de los postes. Al comienzo de la segunda parte, buscaron descontar con un remate de Natalia Mauleón, pero se fue desviado.

La definición de Tigres llegó por otro error del América por parte de Itzel González, quien intentó cortar un servicio, pero escupió la pelota y le permitió a Belén Cruz convertir el tercer gol, lo que sentenció el juego.

Un par de remates de Kheira Hamraoui, jugadora de las ‘azulcremas’, no tuvieron puntería para acortar la distancia y marcar el de la honra, por lo que su equipo tendrá que dar pelea, ya que necesitan anotar 3 tantos para igualar e ir a tiempos extras.

*Con información de EFE.