Presunto acosador de Greta Espinoza tendrá proceso legal en libertad

El Poder Judicial de Nuevo León liberó a José Andrés ‘N’, presunto acosador de la jugadora de Tigres, Greta Espinoza, esto, debido a que no había suficientes pruebas para mantenerlo en prisión.

De acuerdo con reportes oficiales, José Andrés ‘N’ se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social 1 de Apodaca, desde el mes de julio del presente año, cuando la futbolista de Tigres femenil lo acusó de acoso.

Greta Espinoza no fue la única en señalarlo por acoso, los reportes indican que ya tenía acusaciones de amenazas, hostigamiento, dos de las denuncias eran por miembros de la Liga MX Femenil.

A pesar del proceso, la sala del Poder Judicial de Nuevo León informó que no cuentan con elementos suficientes para mantener la medida cautelar, así que fue liberado y tendrá prisión domiciliaria.

El proceso continuará a la espera de su virtual culpabilidad o podría ser liberado de todos los cargos que hoy existen en su contra.

José Andrés ‘N’ cuenta con un sensor que no le permitirá salir de la casa donde cumple con el arresto domiciliario, donde tendrá las mismas restricciones que tenía cuando estaba en el penal, en caso de romper alguna, deberá volver de forma inmediata a la prisión.

Scarlett Camberos Scarlett Camberos salió del América por caso de acoso. (Foto: mexsport)

La misma jugadora declaró en su momento que recibió amenazas, robo de identidad y hackeo de cuentas.

“Amenazas, robo de identidad, hackeo de cuentas, hostigamiento y acoso, son algunas de las cosas que varias jugadoras y yo hemos. Vivido. Realicé dos denuncias, dos comunicados y múltiples visitas a la Fiscalía. El nivel de acoso que sufrí fue documentado en alrededor de 100 diapositivas con pruebas irrefutables”, mencionó la jugadora.

Casos de acoso en la Liga MX Femenil

Este no ha sido el único caso de acoso dentro del futbol femenil, en mayo del presente año, la exjugadora del América, Scarlett Camberos decidió terminar su contrato con el club después de ser víctima de acoso.

Desde julio del 2022 la futbolista denunció en redes sociales que un hombre uso su identidad en redes sociales para acosarla.

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la jugadora en su cuenta de Twitter,

Después de la denuncia, distintas jugadoras compartieron que fueron acosadas por la misma persona.

Por su parte, la Liga BBVA MX Femenil compartió su apoyo a las exigencias de los equipos para frenar el acoso digital de las futbolistas.

“La Liga BBVA MX Femenil apoya totalmente la exigencia del club América de poner un alto al acoso digital de futbolistas y de cualquier mujer. El ciberacoso es inaceptable y los responsables deber ser castigados ejemplarmente”, compartió la Liga.