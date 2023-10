¿Carlos Sainz se perderá el GP de México? Esto sabemos sobre su salud

Las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez por el Gran Premio de México comenzaron este jueves con ruedas de prensa, entrevistas con los pilotos y activaciones con marcas. Sin embargo faltó un piloto: Carlos Sainz, coequipero de Ferrari.

Fue la escudería italiana la que informó que el español no asistiría a la sede, pero aclaró a los fans que no había por qué preocuparse pues no era una situación de gravedad.

“Carlos no estará en el circuito hoy dado que se siente indispuesto”, inició el breve comunicado.

Asimismo destacó que esperaban que este viernes se presentará con normalidad para arrancar con las prácticas libres.

“Nada serio y nosotros esperamos que él esté de regreso mañana para estar listo y tomar el coche”, señala el escrito.

Carlos Sainz no asistió al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez por problemas de salud, informó el jueves la escudería de Ferrari. (Foto: Instagram @scuderiaferrari)

¿Qué le pasó a Carlos Sainz?

Ferrari no compartió el posible diagnóstico del piloto, sin embargo a través de redes sociales el periodista y conductor Luis Manuel ‘Chacho’ López dio una posible pista de lo que le había sucedido a Sainz.

En un post publicado en su cuenta de X, antes Twitter, este jueves, el comentarista compartió un video en el que se observa captan a Sainz corriendo al aire libre en un parque de la CDMX.

Mientras su staff lo acompaña, varios aficionados se acercan para obtener un autógrafo.

“Carlos Sainz esta mañana hizo su rutina normal, salió a correr y no acudió después al autódromo por un malestar”, comentó ‘Chacho’ en el posteo.

De acuerdo con las fuentes del conductor de Fox Sports, la escudería le reveló que probablemente Sainz se había sufrido las consecuencias del ‘bad ice’, causa que supuestamente también enfermó a uno de los integrantes de Disclosure, previo a su presentación en el Corona Capital 2021.

“Hablé con gente de Ferrari y sospechan de alguna contaminación en el hielo durante algún evento ayer. Pero aseguran que Carlos estará al 100 mañana y para todo el fin de semana”, finalizó.

¿Qué es el ‘bad ice’ o ‘hielo malo’?

El término ‘bad ice, acuñado en países angloparlantes, se refiere a una mala práctica en restaurantes y bares que consiste en usar agua sucia o del grifo para elaborar los cubos de hielo con los que se preparan las bebidas.

El sitio Daily Mail señaló en un reportaje en 2023 que seis restaurantes populares en Gran Bretaña tenían más bacterias que el agua del baño.

“Las pruebas científicas han demostrado que el hielo de las sucursales de McDonald’s, Burger King, KFC, Starbucks, Cafe Rouge y Nando’s tenía niveles más altos de bacterias que las muestras de agua tomadas de sus lavabos. Los expertos dicen que podría deberse a que se limpian con más frecuencia que las máquinas de hielo”, detalla el artículo.

De acuerdo con la doctora Karen A. Rodríguez Lemus, el ‘hielo malo’ suele enfermar a los consumidores por la cantidad de microorganismos contenidos.

“Por eso tomamos agua purificada, hervida o clorada. El agua de la llave o de los pozos tiene una cantidad infinita de bacterias o incluso puede transmitir virus. Por ejemplo si se contamina un pozo con virus de hepatitis, todos los que tomen de ese pozo se van a contagiar de hepatitis”, señala.