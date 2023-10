‘Checo’ Pérez por fin gana una: Descalifican a Hamilton en el GP de Estados Unidos y mejora posición

Los resultados del Gran Premio de Estados Unidos 2023 han cambiado: esta tarde Lewis Hamilton (Mercedes) quien terminó en segundo lugar, y Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó sexto, fueron descalificados por infracciones técnicas.

Este nuevo resultado pone a salvo al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), quien no ha tenido mucha buena suerte en la pista en las últimas carreras, y terminó en el quinto sitio en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin (Texas) y ver en peligro su subcampeonato con el segundo lugar de Lewis Hamilton.

Con ello, el nuevo podio es:

Max Verstappen (mantiene su primer lugar) Lando Norris (avanza del tercero al segundo) Carlos Sainz (sube del cuarto al tercero).

El mexicano ahora es cuarto y amplia a 39 la diferencia con Hamilton, luego de que esta se había reducido a solo 19 puntos con el segundo sitio del inglés.

Además, Alex Albon (P11) y Logan Sargeant (P12) entran a la zona de puntos del top 10.

GP de EU 2023: Nueva clasificación de la carrera después de que descalificaron a Hamilton y Leclerc. (Foto: X / @fia).

El campeonato de pilotos de esta temporada ya está definido, ya que matemáticamente lo ganó Max Verstappen, quien este domingo consiguió su victoria número 50, por lo que se disputa un subcampeonato que estaba cada vez más cerrado entre Hamilton y ‘Checo’.

La próxima carrera a disputarse es el 29 de octubre en el Gran Premio de México.

Luego de sus complicados resultados de este fin de semana, cuando Pérez también quedó quinto en la sprint del sábado y solo sumó 5 puntos ese día, comentó a Fox Sports:

“Sabemos la dirección equivocada que tomamos... optimista para lo que se viene, tenemos una buena idea y hemos progresado bastante, espero que en México lo podamos mostrar... Es mi carrera más importante (el GP de México) y ya (estoy) emocionado de estar en casa con toda mi gente para darlo todo”.

¿Por qué descalificaron a Hamilton y a Leclerc?

Según un comunicado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los comisarios recibieron un informe del director de carrera y tuvieron audiencias breves con los representantes de Mercedes y Ferrari.

La infracción se debe a que ambos tuvieron irregularidades en los ‘floorboards’ de sus monoplazas, ya que las piezas que se instalaron cerca del suelo no tenían las alturas requeridas, lo cual fue revisado luego de que finalizara la carrera.

“Hamilton y Leclerc, descalificados por irregularidades en el desgaste de las planchas de sus coches tras una inspección de un equipo técnico de la FIA”, informó la F1 vía X, antes Twitter.

Diego Mejía, de Fox Sports, explicó en X: “Es importante aclarar que después del Sprint hubo ya una verificación técnica en la que no se encontraron inconformidades, aunque no se hicieron los mismos chequeos que después de la carrera del domingo. Pero por ello no hay descalificación del Sprint”.