¿Qué pasó con Víctor Rabanales, boxeador mexicano que quiso ‘comprar’ el Popocatépetl?

De campeón mundial... ¿a dueño del Popocatépetl? El exboxeador profesional Víctor Rabanales fue víctima de una estafa en la que unos individuos supuestamente trataron de venderle una parte del volcán más popular en México.

Según con el Instituto del Deporte de la CDMX (Indeporte), Víctor Manuel Rabanales fue un boxeador profesional que a finales de la década de los noventa consiguió el título de peso gallo por parte del Consejo Mundial del Boxeo.

Sin embargo, en la actualidad Víctor Rabanales no se encuentra practicando el deporte pugilista de manera profesional.

Víctor Rabanales ya no se dedica al boxeo profesional. (Foto: Indeporte)

¿Quién es Víctor Rabanales?

Víctor Manuel Rabanales, originario de Ciudad Hidalgo en Chiapas, nació en 1962 y desde una edad muy temprana se interesó por el boxeo.

Aunque se tienen pocos datos sobre su incursión en el deporte profesional, el Indeporte señala que fue entrenado por Ignacio Beristáin, quien trabajó con diversos boxeadores como a Julio César Chávez Jr., Daniel Zaragoza, Ricardo Sánchez, entre otros.

Rabanales, quien era apodado como ‘El Rústico’ o ‘Lacandón’, alcanzó la fama cuando se coronó como campeón mundial del peso gallo en 1992 al derrotar al boxeador Joichiro Tatsuyoshi en Japón.

Víctor Rabanales peleó en Japón por un título mundial. (Foto: Especial)

“Mis recuerdos han sido maravillosos de ir a combatir con filipinos, coreanos, japoneses, que eran los mejores ídolos en mi tiempo y que les llegué a ganar”, explicó el exdeportista en conversación con Notimex en 2021.

A pesar de su éxito dentro del deporte, Notimex explicó que Víctor Rabanales cayó en algunas adicciones, esto fue lo que señaló el ‘Lacandón’: “por haber sido campeón había gente que me podía apoyar, pero me cerré. No abrí bien mi mentalidad y me jaló lo más negativo”.

Aunque se desconocen exactamente las razones detrás del retiro de Rabanales del boxeo profesional, en algunas ocasiones ha mencionado que fue engañado por amigos que le hicieron perder algunas de sus inversiones.

Víctor Rabanales fue un boxeador popular de la década de los 90. (Foto: Especial)

“Ellos querían que yo tuviera demasiado dinero, pero como ya no tenía ahí me dejaron”, aseguró en 2021 el expugilista en conversación con el canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo.

Lo más cercano que ha hecho Víctor Rabanales al boxeo, en años recientes, fue que en mayo de 2022 dirigió una de las clases previas a la clase masiva que se celebró en el Zócalo de la CDMX.

¿Cómo estafaron a Víctor Rabanales con el Popocatépetl?

En 2010, en conversación con Proceso, Víctor Rabanales narró que sufrió una estafa por parte de unas personas que supuestamente le vendieron unos terrenos pertenecientes al Popocatépetl.

El exboxeador iba originalmente con unos ‘amigos’ suyos; sin embargo, estos individuos abandonaron a Rabanales en Toluca, al negarse a comprar los terrenos que le estaban ofreciendo:

“Como no llegamos a ningún acuerdo, me abandonaron en ese lugar”, recordó el exdeportista. A pesar de ello, se encontró con un par de mujeres que le ofrecieron una supuesta parte del volcán: “con esas personas cerré el trato”.

Víctor Rabanales ha tenido algunas apariciones públicas. (Foto: Indeporte)

‘El Rústico’ pagó alrededor de 30 mil dólares (530 mil pesos mexicanos) por una supuesta parte del volcán. A pesar de que no se tiene conocimiento de como fue el momento en el que se dio cuenta de que fue estafado, Proceso señala que la esposa del púgil solamente recuperó 30 mil pesos.

En aquel entonces, Víctor Rabanales aseguró que quería conseguir aquel espacio para invertir:

“Pensé en construir un gimnasio para trabajos de altura y algunos juegos que a lo mejor me iban a dar clientes. También tenía la idea de poner una granja de conejos, trataba de buscarle utilidad al terreno...”.

En años recientes, Víctor Rabanales se ha mantenido alejado de los reflectores de la vida pública. A pesar de ello, se tiene conocimiento que en 2010, tras retirarse del boxeo, se dedicó a trabajar como franelero, en algunas taquerías y como asistente de boxeadores anónimos.