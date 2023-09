Tras presiones en F1, ‘Checo’ Pérez contrata coach mental: ‘Mi familia merece un padre alegre’

No es un secreto que la actual temporada de Fórmula 1 ha resultado complicada para Sergio ‘Checo’ Pérez no solo a nivel profesional, pues la presión le ha llevado a trasladar su estrés al ámbito personal.

Por ello, reveló recientemente que decidió contratar a un coach mental para que lo ayude a enfocarse y mantenerse tranquilo no solo dentro de la pista, también en casa, con su familia.

‘Checo’ Pérez describe cómo ha vivido la temporada 2023 de F1

Durante una entrevista con el medio neerlandés De Limburger, el piloto mexicano compartió cómo ha sido para él la temporada 2023 de F1, en la que inició ‘con el pie derecho’ y después vino una serie de clasificaciones difíciles.

“Después de Miami, las cosas empezaron a empeorar para mí. Sentí que conducía un auto distinto que no me favorecía mucho. Posteriormente, varias veces no logré entrar en la Q3, lo que destrozó mi confianza. También hizo que conducir fuera mucho más difícil. Tuve muchos problemas en el verano”, admitió en un inicio ‘Checo’.

'Checo' Pérez ha tenido carreras y clasificaciones complicadas en 2023. (Foto: Facebook/@sergioperezf1 / Mark Thompson/Getty Images)

“Al principio (de la temporada) estaba ahí arriba, compitiendo, pero todo cambió. Conducía sin ninguna confianza. En cierto momento, simplemente no podía entenderlo. Eso fue muy difícil. Cuando conduces para un equipo de primer nivel, la presión por rendir aumenta rápidamente”, agregó el mexicano.

‘Checo’ admite que problemas en Red Bull le afectaron a nivel familiar

Después de experimentar carreras difíciles, críticas a nivel mundial y múltiples comparaciones con otros pilotos, la salud mental de ‘Checo’ empezó a empeorar.

Cuando se dio cuenta de que los problemas en el trabajo estaban llevándolo a pasarla mal también en su vida privada, fue cuando decidió contratar a un coach mental; más que por él, por su familia.

“La Fórmula 1 es mi deporte, mi vida, mi pasión, pero cuando lo estás pasando tan mal en el trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu mujer y tus hijos. Es por eso que contraté a un preparador mental, porque mi familia se merece tener un padre alegre en casa”, aseguró.

'Checo' Pérez actualmente está trabajando con un coach mental. (Foto: Mexsport)

¿De qué forma le ha ayudado a ‘Checo’ Pérez tener un preparador mental?

“Junto con mi entrenador, comencé a trabajar para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto. Decidí no rendirme, mientras tanto, también seguí trabajando duro con los ingenieros para resolver al menos algunos problemas”, compartió el piloto originario de Jalisco al medio neerlandés.

‘Checo’, que está a la espera de su cuarto hijo, señaló que sigue aprendiendo dentro y fuera de la pista, pues todavía es joven y tiene muchas cosas por practicar.

“Tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días; en la pista y, ciertamente, también fuera de ella. En parte por eso, nunca me cansaré de la Fórmula 1″, dijo.