Ojo, Sheinbaum, Xóchitl y Ana Guevara: Paola Espinosa quiere ‘echarse un clavado’ en la Conade

Ante las constantes críticas sobre el desempeño de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la exclavadista mexicana Paola Espinosa insistió en que le gustaría ser la mandamás del deporte olímpico mexicano en el futuro.

Así lo dijo la exatleta mexicana, quien anteriormente ha criticado el desempeño de Guevara en la Conade debido a la situación que atraviesan los deportistas acuáticos en México.

Pese a que aún faltan más de ocho meses para las elecciones 2024 en México, es posible que los comentarios de Paola Espinosa llegue a los oídos de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez, quienes se perfilan para ser la primera presidenta del país, por lo que podría ser tomada en cuenta para formar parte de sus equipos de trabajo.

¿Qué dijo Paola Espinosa de la Conade?

La exclavadista mexicana volvió a hablar sobre la falta de apoyo de parte de la Conade que enfrentan algunos deportistas mexicanos, por lo que se le cuestionó si está interesada en ser la titular de la Comisión en el futuro.

“Nunca me he negado a eso, al contrario, me encantaría seguir apoyando porque me gusta mucho el deporte, porque me apasiona, pero sí puedo decir que desde cualquier trinchera los estoy haciendo. Lo hago desde mi fundación, lo hago ahorita con Fondep y desde cualquier trinchera lo voy a hacer si se logra qué bueno y si no, pues también”, señaló Paola Espinosa.

—¿Te gustaría en algún momento ser directora de la Conade o paso a paso?, se le cuestionó.

—No te digo que no, claro que sí me gustaría en algún momento, cuando se pueda dar, pero te digo, no es como la meta ni el objetivo principal sino el objetivo principal es apoyar y ayudar a los atletas, señaló en entrevista con Deportes de El Universal.

¿Cuáles son las críticas contra Ana Guevara?

Ana Gabriela Guevara ha sido criticada desde finales del año pasado, cuando tomó la decisión de que la Conade ‘congelara’ las becas y salarios de los nadadores, clavadistas y entrenadores de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por el conflicto con la World Aquatics.

Tras la decisión, la Selección Nacional de Nado Sincronizado interpuso una demanda de amparo y la ganaron; no obstante, algunos clavadistas emprendieron negocios personales o comenzaron con la venta de artículos, como Jahir Ocampo, quien rifó su automóvil.

En medio de la polémica, a principios de agosto, la Comisión Nacional de Deporte dejó de reconocer a la Federación Mexicana de Natación y anunció la creación de un organismo nacional que dirija los deportes acuáticos en el país.

Paola Espinosa vs. Ana Guevara: Así comenzó el pleito

Luego de la polémica por las decisiones y comentarios hechos por Ana Gabriela Guevara, Paola Espinosa se convirtió en una de las principales detractoras de la exvelocista al señalar que su administración al frente de la Conade ha sido de las peores en la historia.

“Sobre la administración actual lo he dicho muchas veces, es la peor que ha habido en la historia del deporte en México”, dijo ante reporteros durante la presentación de ‘Deportium 2023′, el sexto congreso de Administración y Ciencias aplicadas al Deporte. “No es un secreto y no nada más es un paso, hay muchos pasos hacia atrás”.

Los comentarios de Espinosa no cesaron ahí. La exatleta señaló que es frustrante para los deportistas “estar ocho horas diarias metidos en la alberca” y no tener fisioterapeuta, médico o nutriólogo.

“Lo están sufriendo ahorita y me atrevo a decir que van a llegar por esfuerzo propio (a los Juegos Olímpicos de Paris 2024). Lo que han demostrado es que tienen muchas ganas de salir adelante y seguramente con eso van a salir. Pero me hubiera encantado que hubieran tenido todo el apoyo como yo en algún momento lo tuve”, comentó Espinosa Sánchez.