¿Fue por Lionel Messi y David Beckham? Pelea en restaurante de Miami dejó un hombre lesionado

El Inter Miami se encuentra en uno de sus mejores momentos en años. Con la llegada de Lionel Messi al conjunto rosado y negro, del cual es copropietario David Beckham, el equipo se encuentra en la final de la Leagues Cup, que se jugará el próximo sábado.

Entre los partidos jugados la semana pasada estuvieron los cuartos de final contra Charlotte, de la MLS, y al obtener la victoria y su pase a semifinales decidieron salir a festejar, aunque no todo resultó como esperaban.

De acuerdo con información del Daily Mail, el festejo de los famosos derivó en una agresión contra un hombre, que presuntamente había intentado tomar fotografías de Messi y Beckham sin su consentimiento.

Lionel Messi y David Beckham celebraron su triunfo con el Inter Miami

La buena racha que ha tenido el equipo de Miami ha sido motivo de alegría para el recién llegado Lionel Messi y el copropietario del equipo, David Beckham, quien también tiene experiencia dentro de la cancha.

Por ello, decidieron salir a festejar el pasado viernes con sus respectivas parejas, Sergio Busquets y Jordi Alba, al exclusivo restaurante Gekko, del cual es propietario Bad Bunny en Miami y que ofrece comida japonesa a sus comensales.

Festejo del Inter Miami en restaurante. (Foto: Instagram / @leomessi)

En redes sociales aparecen algunas fotos de su visita al jugar, donde festejaban su entonces pase a semifinales en las que se enfrentaron con Philadelphia y, ahora, están en búsqueda del campeonato.

Pelea en restaurante de Bad Bunny provocó abandono de Victoria Beckham y su hija

No obstante, circula un video en redes sociales y medios como The Mirror en el que aparece un hombre ensangrentado del rostro a las afueras de Gekko, quien denunció una agresión por parte de la seguridad de Messi y Beckham.

“Se nos abalanzaron, me echaron y me dieron puñetazos en la cara”, señaló el hombre que, de acuerdo con sus declaraciones, estaba festejando el cumpleaños 21 de su hija y la foto que estaba intentando tomar era familiar, no a los famosos deportistas.

“Solo porque mi amigo estaba tratando de tomar una foto con su esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”, declaró uno de los acompañantes al Daily Mail.

Los guardaespaldas de Messi y la familia de Beckham le han puesto la cara así a este señor en un restaurante de Miami por pensar que les estaba haciendo fotos 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/fbttn6DbiJ — Vicente Maroto 🍺 (@Vicente_Maroto) August 16, 2023

En otro video se puede apreciar que, tras aquel incidente con los comensales, Victoria Beckham y su hija Harper Seven, de 12 años, abandonaron el sitio y se fueron custodiadas por seguridad en una camioneta que ya las estaba esperando.

Hasta ahora, ni Messi ni Beckham se han pronunciado por el video que recientemente se difundió en redes sociales.