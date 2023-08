Tigres vs. Rayados: ¿Dónde y cuándo ver el clásico regio de la Leagues Cup en vivo?

Habrá un nuevo clásico regio en la fase de octavos de final de la Leagues Cup cuando Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL jueguen por 132 vez en su historia, aunque en suelo estadounidense, en donde se desarrolla el torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX con los de la MLS.

Uno de ellos será eliminado en el partido único y se unirá a los que ya se despidieron como Bravos de Juárez, Chivas, Pumas, Mazatlán, León, Pachuca, Atlas, Cruz Azul, Tijuana y Atlético San Luis, mientras que el otro conseguirá su pase a cuartos de final.

Ambas escuadras llegarán invictas. Los felinos -campeones del Clausura 2023- empataron a un gol su último duelo contra el Vancouver Whitecaps y ganaron en los penales por 5-3. Anteriormente, resultaron victoriosos ante Timbers y el SJ Earthquakes.

Por su parte, Monterrey derrotó por 1-0 al Portland en el que fue el debut del español Sergio Canales, quien es el principal fichaje para la temporada. Los dirigidos por el entrenador argentino Fernando Ortiz también vencieron al Real Salt Lake y al Seattle Sounders.

Tanto Tigres como Rayados de Monterrey están invictos en la Leagues Cup. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Transmisión y horario del Monterrey vs. Tigres

La jornada comienza este domingo con el partido del Inter Miami de Lionel Messi contra Dallas y seguirá entre lunes y martes con otros mexicanos como el Querétaro vs. New England Revolution, América vs. Nashville y el Toluca vs. Minessota United.

Se espera la presencia de miles de aficionados que vayan a apoyar desde las gradas en la ciudad fronteriza, ya que se jugará en Houston, donde existen muchos connacionales, además que permite el viaje a los que viven en ‘La Sultana del Norte’.

¿Cuándo? Martes 8 de agosto

Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass) y TUDN.

*Con información de EFE.