‘Jimmy’ Lozano podría quedarse y dirigir definitivamente al ‘Tri’, dice directivo de la FMF

Jaime Lozano podría continuar siendo director técnico de la Selección Mexicana, ya que es uno de los candidatos que serán considerados para continuar con el proceso de preparación para el próximo Mundial 2026, en donde México será uno de los países locales junto a Estados Unidos y Canadá.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), afirmó que se busca una reestructuración dentro del futbol mexicano en todas las categorías de sus representaciones nacionales, por lo que independientemente del resultado de la final de la Copa Oro el próximo domingo ante Panamá, ‘Jimmy’ estará entre los candidatos.

“El análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o no un partido. Lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jaime Lozano, a quien considero un gran timonel, quien nos puede aportar mucho y, por supuesto, que debe ser uno de los candidatos”, dijo a través de un video que compartió en redes sociales.

Quien se quedó en el banquillo como entrenador interino en sustitución del argentino Diego Cocca, podría seguir con el puesto luego del análisis de la organización. “El proceso que estamos llevando es más grande que solo elegir un entrenador. Estamos analizando el paquete completo de la estructura y personal de todas las Selecciones Nacionales”, añadió luego de que el Tri no pasara de la fase de grupos en Qatar 2022.

“Analizamos un paquete completo de la estructura y personal de todas las selecciones nacionales, ningún entrenador tiene la varita mágica para arreglar todo, aquí somos muchos involucrados para lograr mejoras sustanciales”.

Jaime 'Jimmy' Lozano podría seguir como técnico de la Selección Nacional después de la Copa Oro 2023. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Los resultados de Jaime ‘Jimmy’ Lozano con la Selección Mexicana

A lo largo del torneo de la CONCACAF, Lozano solamente ha perdido uno de sus partidos, por lo que llevó al tricolor a la búsqueda de su doceavo título en la Copa Oro, que se disputará en el Estadio SoFi, de Los Ángeles, California.

México se clasificó a cuartos de final como primer lugar del grupo B luego de las victorias 4-0 sobre Honduras y 3-1 a Haití, aunque perdió contra Qatar en la última jornada de la fase de grupos por la mínima diferencia. En instancia de cuartos de final dejaron en el camino a Costa Rica al derrotarlo 2-0 y avanzaron al ganar 3-0 a Jamaica.