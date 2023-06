Lionel Messi revela sus planes para el Mundial 2026: ‘En principio no iré’

El futbolista argentino Lionel Messi afirmó que actualmente no está en sus planes ser parte del plantel que encare el próximo Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, dijo al medio chino Titan Sports.

Luego de ser detenido por personal de migración en Beijing por no llevar visa, Messi –quien acaba de aceptar la oferta de Inter Miami de la MLS– se encuentra concentrado en los próximos partidos defendiendo a su país en sus amistosos ante Australia e Indonesia. Los campeones de Qatar 2022 se preparan previo a las eliminatorias de clasificación a la Copa del Mundo.

Si no cambia de opinión, probablemente uno de sus últimos torneos sea la Copa América 2024, cuya sede será Estados Unidos y en el cual la albiceleste defenderá el campeonato logrado en 2021 tras derrotar a Brasil.

“Lo más importante es disfrutar de lo que uno hace. Yo tuve la suerte de hacer lo que más quería, que era jugar al futbol. Mi carrera pasó muy rápido y lo más importante es disfrutar de todos los momentos”, añadió.

Messi elogia a Pep Guardiola

Pese a la diferencia horaria, Messi confirmó que vio la final de la Champions League en donde el Manchester City de Pep Guardiola le ganó el título a Inter Milán.

Ambos mantienen “contacto con frecuencia”, por lo que Lionel aseguró que “es el mejor entrenador del mundo”. Aunque no le interesa ocupar un puesto en el banquillo dejó abierta la posibilidad para después de su retiro.

El delantero también destacó su “estrecha relación” con el Barcelona, aunque argumentó que para él “es raro ver” que sin estar presente griten su nombre, sin dejar de considerarlo también como “algo hermoso”.

*Con información de EFE.