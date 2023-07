Revelan que una tía de Jo Lindner también sufrió el mismo padecimiento que mató al fisicoculturista

Jo Lindner, influencer conocido como ‘Joesthetics’, falleció a los 30 años el pasado jueves a causa de un aneurisma, revelaron la madre y la novia del fisicoculturista. Las causas de este padecimiento son multifactoriales, sin embargo, Nicha, la pareja del youtuber, contó que un familiar cercano a Jo había muerto de lo mismo.

Además de la noticia sobre el deceso de Linder, Nicha ha dado a conocer algunos detalles en sus redes sociales acerca de la muerte de su novio y de las reacciones de algunos usuarios que ha recibido tras el lamentable suceso.

La joven relató que ese 30 de junio Jo había realizado sus actividades con normalidad: hizo ejercicio cardiovascular, compró su pastel favorito de arroz y hasta pasó a una joyería a comprarle un collar a Nicha.

Jo Lindner y su novia Nicha. (Instagram: @immapeaches )

De acuerdo con el testimonio de Nicha, habían hablado después de que ella aprobara el examen de manejo. Posteriormente se vieron y de manera repentina el fisicoculturista murió.

“Él estaba en mis brazos (su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos), todo pasó muy rápido... Hace 3 días estaba diciendo que le dolía el cuello... Realmente no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde”, compartió en un posteo.

Además de los detalles que Nicha dio a conocer sobre el fallecimiento de Jo, también pidió a los usuarios que dejaran de atacarla, pues desconocían el contexto de la situación y lo difícil que ha sido superar el lamentable suceso.

“La única razón por la que publico esto es porque algunas personas me han atacado una y otra vez. Por favor, lean mi último post. Me gustaría que hubiera sido otra la causa porque probablemente habría podido salvarlo. No se trató de un ataque al corazón o alguna otra cosa”, escribió.

Nicha, instructora personal, relató que su novio no tuvo más síntoma que un dolor de cuello. (Foto: Instagram / immapeaches).

Jo Lindner y sus antecedentes familiares de aneurisma

Algunas semanas antes de que Jo muriera, el atleta había compartido algunos temores respecto a su salud con Bradley Martyn, otro influencer, a través de un live en YouTube.

La alerta del fisicoculturista se sustentaba en un padecimiento que tenía llamado enfermedad muscular ondulada, la cual provoca que sus músculos fueran inusualmente sensibles al movimiento o la presión, “técnicamente, es un calambre”, dijo en la transmisión.

“El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre? Eso me da miedo. Es por eso que me estoy alejando demasiado de las competencias de culturismo. No puedo existir realmente. Ya ni siquiera puedo caminar”, confesó el atleta.

Este domingo Nicha reveló en su cuenta de Instagram algunos datos que suman a los antecedentes clínicos familiares de Jo.

“Su tía murió de esto precisamente hace cuatro años, durante sus vacaciones. Así que puede ser algo genético en el mismo lugar donde Jo tenía dolor en su cuello”, escribió.

Nicha compartió algunos detalles sobre padecimientos y antecedentes en la familia de Jo.

¿Cuáles son las causas de un aneurisma?

Si bien uno de los factores que pueden relacionarse con la expresión de un aneurisma son antecedentes familiares, el sitio Stanford Medicine detalla que aún se desconoce la causa exacta de este padecimiento.

Sin embargo se han detectado algunos puntos de riesgo que podrían provocar la desintegración de proteínas de la pared aórtica.

Edad avanzada

Ser hombre

Factores genéticos

Hiperlipidemia (alto nivel de grasas en la sangre)

Hipertensión (presión sanguínea alta)

Fumar

Diabetes

Obesidad

El fisicoculturista Jo Jindner falleció el 30 de junio por un aneurisma. (Shutterstock / Instagram / @joesthetics)

¿Qué enfermedades padecía Jo Linder?

Además de la enfermedad muscular ondulada, Jo padecía algunas afecciones que estaba tratando.

En su último post de Instagram, el influencer compartió que se tomaría un año de descanso en el fisicoculturismo para atender problemas de salud derivados de una Terapia de Reemplazo de Testosterona (TRT).

Linder se operó de una hernia en el estómago, cuya convalecencia la documentó en sus redes sociales.

“Debido a la cirugía de hernia que tuve, mi estómago luce más grande... en general. Esta publicación debe mostrar que, incluso de forma natural, puedes lucir increíble y qué solo necesitas ponerte en forma”.