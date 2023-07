¿Qué le pasó al fisicoculturista Jo Lindner que murió a los 30? Tenía dolor de cuello y temía un infarto

“Yo estaba con él en la habitación... estaba en mis brazos”: La influencer conocida como Nicha dio a conocer en Instagram la inesperada muerte de Jo Lindner, conocido como Joesthetics, quien falleció a los 30 años el pasado viernes a causa de un aneurisma, “pasó demasiado rápido”.

Joesthetics era un famoso fisicoculturista alemán e influencer que colaboraba con varias marcas de estilo de vida, ropa deportiva y suplementos, como proteína, creatina y demás; en su canal de YouTube (con más de 500 millones de visitas) compartía recomendaciones de entrenamiento.

El pasado 30 de junio, Jo le regaló a Nicha un collar, luego se recostó a su lado unos minutos y poco después murió.

¿Qué le pasó a Jo Lindner ‘Joesthetics’?

De acuerdo con el relato de Nicha publicado en su Instagram, el miércoles pasado Jo Lindner le dijo que le dolía el cuello: “me dijo que lo tocara, entonces sentimos que algo estaba abultado. Creo que pensó que solo era un dolor normal, como siempre”.

Luego, el jueves, ella estaba en la escuela de manejo, así que no lo vio, pero él le comentó que no se sentía muy bien del cuello.

Al día siguiente (el viernes que murió), Nicha lo llamó para contarle que ya había pasado su examen de conducir: “en ese momento todavía estaba haciendo cardio afuera, como pueden ver en su historia (de Instagram), compró un montón de su pastel de arroz favorito y pasó por la tienda de oro para hacerme un collar”.

Nicha anunció la muerte de su novio. (Foto: Captura de pantalla)

Ese día Nicha fue a su casa con unos amigos, “estábamos todos juntos, hicimos una broma, nos reímos de que me puso el collar frente a su amigo”.

Más tarde ambos planeaban ir al gimnasio, se reunirían ahí con un amigo a las 16:00 horas, así que se recostaron en la cama: “Estuvo recostado sobre mi pecho, su cabeza sobre mi brazo durante 20 minutos. Se puso de pie porque era hora de irse... así fue como sucedió”.

Jo Lindner fue un fisicoculturista con millones de seguidores en redes sociales. (Instagram / @joesthetics)

¿De qué murió Jo Lindner?

Nicha fue quien informó a sus seguidores la causa de muerte: un aneurisma, que según Mayo Clinic es una protuberancia o un abombamiento anormal en las paredes de un vaso sanguíneo, se puede reventar y provocar sangrado dentro del cuerpo, a menudo causa la muerte y usualmente no presentan síntomas.

Los más comunes son aneurismas cerebrales, aunque estos también pueden desarrollarse en otras partes del cuerpo como la arteria mayor que sale del corazón, detrás de la rodilla, el intestino o en el bazo.

Sin embargo, ante las especulaciones sobre la muerte de su novio, la influencer mencionó:

“No es justo que alguien simplemente adivine cómo murió o diga que tiene una sobredosis. No es justo, si Joe fue lo suficientemente valiente como para admitir que usaba esteroides, eso no es razón para creer lo que se dice”.

Nicha, instructora personal, relató que su novio no tuvo más síntoma que un dolor de cuello. (Foto: Instagram / immapeaches).

¿Qué enfermedades tenía Joesthetics?

Enfermedad muscular ondulada

Hace 3 semanas, Lindner charló con el youtuber Bradley Martyn sobre sus temores por el sobreentrenamiento, pues tenía miedo de tener un ataque cardiaco debido a una rara afección muscular llamada “enfermedad muscular ondulada”, la cual hacía que sus músculos fueran inusualmente sensibles al movimiento o la presión, “técnicamente, es un calambre”, le explicó:

“El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre? Eso me da miedo. Es por eso que me estoy alejando demasiado de las competencias de culturismo. No puedo existir realmente. Ya ni siquiera puedo caminar”.

Problemas por tratamiento TRT

En su última publicación de Instagram, Joesthetics comentó que quería tomarse un año de descanso del fisicoculturismo luego de que tuvo problemas de salud por una Terapia de Reemplazo de Testosterona (TRT):

“Cuando perdí mis ganancias porque dejé todo durante 1 año, pero luego no pude recuperar mis propios niveles [de testosterona], así que volví a tomar TRT... Traté de parar... Ten en cuenta que podría tener efectos a largo plazo en tu vida. TRT es un gran compromiso, tenlo en cuenta”, aconsejó a sus seguidores.

Hernia

Una de sus últimas complicaciones fue una hernia: “También mi estómago ahora debido a mi cirugía de hernia ahora es una nueva hernia allí y hace que mi estómago sea más grande”, comentó en Instagram, “en general, esta publicación debe mostrar que, incluso de forma natural, puedes lucir increíble y por qué solo necesitas ponerte en forma”.

Antecedentes de aneurisma

Nicha comentó en su publicación que su pareja tenía antecedentes de aneurismas en otros familiares: “su tía murió hace 4 años de esto, podría ser genético. Sí, él era muy joven para esto, pero en realidad nunca se es muy joven o viejo, todo puede pasar en cualquier momento”.

Stanford Medicine detalla que se desconoce la causa exacta de un aneurisma, pero puede formarse por varios factores que provocan la desintegración de proteínas de la pared aórtica. Hay varios factores de riesgo como: