Andy Ruiz regala costosa camioneta a su novia Mayeli Alonso, expareja de Lupillo Rivera

Andy Ruiz Jr. y Mayeli Alonso no ocultan su noviazgo -a pesar de que él aún no se divorcia de su esposa Julie Lemus García y ella tampoco de Lupillo Rivera-, y en redes sociales la empresaria presumió la lujosa camioneta que le regaló el boxeador mexicoamericano.

Mayeli Alonso compartió un video de la camioneta Mercedes Benz que le obsequió el excampeón mundial de peso pesado con la canción Sessions Vol. 55 de Peso Pluma y Bizarrap de fondo.

“Tengo el mejor novio del mundo, enserio no sé ni qué decir aparte de agradecerte estar en mi vida. I love you Pa muaaahhhh thank you. Créeme que valoro mucho cada cosa que haces por mí siempre thankU”, publicó la expareja de Lupillo Rivera en Instagram.

Mayeli Alonso es expareja de Lupillo Rivera. (Instagram @mayelialonsooficial)

La camioneta es una Mercedes Benz, modelo AMG G63, con valor de 230 mil dólares (4 millones de pesos), lo cual podría representar poco para ‘The Destroyer’.

@mayelialonsooficial Tengo el mejor novio del mundo 🥺 enserio ♥️ no se ni que decir aparte de agradecerte estar en mi vida . I love you Pa muaaahhhh♥️ thank you creeme que valoro mucho cada cosa que haces por mi siempre 😌thankU ♬ Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap & Peso Pluma

A Andy Ruiz le queda una fortuna aproximada de 10 millones de dólares, luego de haber ganado 7 mdd por su primera pelea ante Anthony Joshua y 9 mdd por la revancha. Luego obtuvo otros 18 millones de dólares por enfrentar a Chris Arreola.

En marzo de este año, Andy Ruiz y Mayeli Alonso presumieron su viaje juntos a San Miguel de Allende, Guanajuato, y desataron rumores sobre un posible noviazgo.

Andy Ruiz Jr. fue campeón mundial de peso pesado en 2019. (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

Lupillo Rivera, expareja de Lemus, aseguró en una entrevista en el programa El Gordo y La Flaca, que todavía no se divorcian porque ella no lo ha aceptado.

“Mayeli todavía no me firma el divorcio, así de fácil. No lo quería decir porque se ha manejado mucha nota por muchos lados, no me gusta hablar mal de mis ex, pero la verdad es porque no me ha firmado el divorcio”, declaró Lupillo.

Andy Ruiz tampoco se ha divorciado de Julia Lemus, quien en abril de este año presentó una denuncia en su contra por violencia doméstica y obtuvo una orden de restricción en San Diego, California. ‘The Destroyer’ recurrió a sus abogados y “niega categóricamente” las acusaciones.