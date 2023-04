No solo ‘Checo’ Pérez, Charles Leclerc no dará autógrafos en ciertos casos: ‘No vengan a mi casa’

Luego de que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue criticado por un periodista deportivo debido a que se negó a dar un autógrafo a un niño debido a que estaba con su familia, el piloto de Ferrari Charles Leclerc también habló sobre privacidad con sus fans.

Charles Leclerc, quien ha vivido una mala racha en esta temporada de Fórmula Uno, publicó un breve comunicado una historia de Instagram donde explicó por qué no dará autógrafos en ciertas condiciones:

“Hola a todos. Durante los últimos meses, de alguna manera la dirección de mi casa se ha hecho pública, llevando a que se reúna gente abajo de mi departamento, tocándome el timbre y solicitándome fotos y autógrafos. Si bien siempre estoy dispuesto a estar allí para ustedes y realmente aprecio su apoyo, por favor respeten mi privacidad y absténganse de venir a mi casa”.

Charles Leclerc comentó que la dirección de su casa se hizo pública.

El piloto de Ferrari agregó: “Me aseguraré de detenerme para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si me visitan en mi casa. Su apoyo, tanto en persona como en redes sociales, es todo para mí, pero hay un límite que no debe cruzarse. Felices Pascuas a todos”.

A sus 25 años, el monegasco tiene un patrimonio neto de 12 millones de dólares, según el sitio Celebrity Networth.

Él inició en karting en 2005, ganó el Campeonato de Francia PACA en ese mismo año y luego en 2006 y 2008.

Para 2018 debutó en la categoría reina de automovilismo con Sauber y un año después compitió con Ferrari; ganó el Gran Premio de Bélgica 2019 y el Gran Premio de Italia 2019.

Leclerc es el segundo piloto de F1 que más seguidores tiene en Instagram, 10.5 millones, superado por Lewis Hamilton, quien tiene 32.2 millones de seguidores.

¿Por qué Sergio Pérez niega autógrafos?

Sergio ‘Checo’ Pérez se ha mostrado agradecido con los fans que lo acompañan en cada Grand Prix de la Fórmula 1, pero en varias entrevistas a medios de comunicación ha pedido a sus seguidores que le permitan disfrutar del tiempo con sus seres queridos.

El periodista Miguel González cuestionó a 'Checo' Pérez por negarle un autógrafo a su hijo. (Foto: Twitter @@mg_michel)

Una de las declaraciones más recientes la realizó durante una rueda de prensa en el marco del Gran Premio de México 2022, donde explicó que valora mucho que respeten su vida personal:

“No me agrada mucho que no respeten cuando estoy pasando tiempo con mi familia o comiendo, es un tiempo muy preciado y a veces se pierde un poco ese respeto hacia tu privacidad”, señaló a la audiencia.

Sin embargo, Sergio Pérez se ha mostrado flexible en diversas ocasiones, la más reciente durante su visita a un restaurante en Estados Unidos, cuando de forma muy discreta, las trabajadoras escribieron una petición al tapatío en el reverso del ticket:

“Hola ‘Checo’, no queremos ser irrespetuosas con tu espacio ni con tu familia, pero somos muy fans de ti. ¿Podrías regalarnos dos autógrafos, por favor? Muchas gracias”.

“Gracias por ser tan educadas” y “Feliz Año Nuevo lo mejor”, escribió al lado de dos de sus firmas el mexicano.