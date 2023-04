¿'Multota’ como al ‘Tuca’? ‘Piojo’ Herrera critica sanción a árbitro Fernando Hernández

Miguel ‘Piojo’ Herrera no entiende que sus declaraciones pueden costarle caro y, al igual que su colega Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, podría hacerse acreedor a una multa económica de la Liga MX por criticar el arbitraje y la sanción al silbante Fernando Hernández.

El director técnico de los Xolos de Tijuana opinó que le parece corta la suspensión de la Federación Mexicana de Futbol al árbitro por un rodillazo al jugador Lucas Romero, aunque considera que tampoco cometió un delito grave.

“Ya se tomó una decisión, no es la justa para mí, pero hay que respetarla”, comentó Herrera al sitio Mediotiempo. “Se equivocó el árbitro, pero no es nada grave, no mató a nadie, no es un criminal, es un ser humano que se equivocó y ahí está su sanción”.

‘Piojo’ Herrera considera que no se juzga de la misma manera en el futbol mexicano ya que por una agresión de Pablo Aguilar al mismo árbitro Fernando Hernández, en 2017, hubo huelga y lo suspendieron un año. Añadió que incluso a él por sus broncas con el periodista Christian Martinoli y con un rival le costaron su trabajo.

“Yo me he equivocado gravemente y he pagado las consecuencias de mis equivocaciones y han sido castigos muy fuertes”, admitió. “A mí no me han juzgado con tres partidos, a mí me costó la Selección Mexicana; por reclamaciones en la cancha, me costó el América”.

A ‘Tuca’ Ferretti lo multaron con 311 mil pesos o más por criticar las multotas

El brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti’, entrenador del Cruz Azul, fue multado por la FMF por decir que la Liga MX cae en lo amateur y por criticar el arbitraje y las altas multas por amonestaciones y expulsiones a jugadores y cuerpos técnicos.

'Tuca' Ferretti (FOTO: Mexsport)

La Comisión Disciplinaria de la FMF informó que Ferretti transgredió el Reglamento de Sanciones, en particular el artículo 71 inciso d), por lo que fue acreedor a una sanción económica, pero no dio a conocer el monto exacto.

El reglamente establece que el jugador, integrante del cuerpo técnico y/u oficial que “realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje” será acreedor a una multa de 3 mil a 6 mil UMAs (311 mil a 633 mil pesos mexicanos) y/o un partido de suspensión.

¿Qué dijo el ‘Tuca’ Ferretti del arbitraje?

El director técnico brasileño comentó que “el futbol mexicano es marrullero y llega a caer en amateur” por permitir que los jugadores reciban cinco amonestaciones en el torneo antes de ser suspendidos.

“Para un futbol que se considera de primer nivel es una vergüenza”, comentó Ferretti en una conferencia del Cruz Azul. “Esto no es una cosa de los equipos, sino de la federación, que le encanta llenar el ‘cochinito’”.

Sobre el rodillazo del silbante Fernando Hernández dijo que “los árbitros reciben reclamaciones airosas y esto causa cierta irritación” y bromeó con que a sus jugadores “voy a hacer que traigan pistola para el siguiente juego”.

Esta no es la primera vez en los últimos años que Ferretti es sancionado por sus declaraciones. El pasado de noviembre de 2021 fue multado por emitir comentarios machistas y homofóbicos en una conferencia de prensa cuando entrenaba al Juárez.