Damar Hamlin ya puede respirar sin ayuda de aparatos; así fue su primer reunión por Facetime

El safety de los Bills de Búfalo Damar Hamlin está respirando sólo y ya puede hablar después de que le removieron la sonda de respiración, indicó el viernes su agente —el más reciente pasó en su sorprendente recuperación cuatro días después de que sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser resucitado en el campo durante el encuentro ante los Bengals de Cincinnati.

Damar Hamlin se reúne virtualmente con los Bills

En Twitter los Bills que Hamlin incluso se unió a la reunión de equipo por FaceTime el viernes y dijo que “ama a los chicos”.

En un comunicado, el equipo indicó que “las funciones neurológicas de Hamlin se mantienen intactas y ha podido hablar con su familia y el equipo de cuidados”-

El agente Ira Turner no pudo dar más detalles en un mensaje de texto que envió la mañana del viernes a The Associated Press. La evolución del jugador fue reportada inicialmente por The Athletic.

Hamlin, de 24 años, se encontraba el jueves aún en estado crítica en la unidad de terapia intensiva del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Fuera de comunicarse por escrito, Hamlin también podía apretar las manos de otras personas.

“Entonces sabemos que no sólo es que las luces estén encendidas. Sabemos que está en casa. Y parece que todos los cilindros están activados hacia el cerebro, que es gratificante para todos nosotros”, indicó el doctor Timothy Pritts. “Aún necesita tener un avance significativo, pero esto marca un buen punto de inflexión en sus cuidados a futuro”.

La recuperación de Hamlin continúa avanzado de manera positiva después de que sufrió un paro cardiaco en una rutinaria tacleada en el primer periodo del encuentro ante los Bengals el lunes.

El jugador de segundo año pasado los primeros dos días en el hospital sedado para permitirle a su cuerpo recuperarse y con ventilación para ayudarle a respirar.

Los Bills se sintieron animados por los reportes médicos positivos después de que regresaron a entrenar el jueves para prepararse para recibir a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo.

¿Qué es una conmoción cardiaca, afección que sufrió Damar Hamlin?

El fuerte golpe que recibió el jugador Damar Hamlin provocó su desmayo en la cancha, Tras los primeros auxilios que recibió, médicos explicaron el diagnóstico final del deportista: había sufrido una conmoción cardiaca.

Se trata de un traumatismo que tiene lugar en la pared toráxica, lo que provoca la fibrilación ventricular –una grave arritmia que desordena el ritmo y coordinación en el músculo– que, si no es tratada a tiempo, puede derivar en la muerte, de acuerdo con Eroski Consumer.

Un estudio de la revista New England Journal of Medicine reveló que, de 224 casos, un 75% fue durante actividades deportivas juveniles, el resto a partir de actividades lúdicas. Solo el 9% de los pacientes que lo sufren tiene más de 25 años, de los que sobrevive un 25%.

Tal como pasó con Hamlin, quienes sufren estos fuertes golpes pueden llegar a moverse segundos después, antes de desvanecerse. Entonces, la falla hace que se disminuya la distribución de sangre al organismo, por lo que los impulsos que se generan en el corazón se vuelven ineficaces de bombear la sangre al cerebro.

La energía causa un aumento en la presión del interior del ventrículo izquierdo y, como consecuencia, las membranas celulares se alteran y se aperturan canales iónicos que forman parte del ciclo eléctrico del corazón, lo que deriva en una perturbación eléctrica.