¿Qué es el síndrome del corazón feliz que sufrió un joven en Egipto tras festejar a Argentina?

Un joven egipcio falleció el domingo por el denominado ‘síndrome del corazón feliz’ mientras festejaba en el centro de El Cairo la coronación de Argentina como nueva campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022, informó este martes un cardiólogo en sus redes sociales.

“Un joven del distrito de Shubra murió dos horas después del partido -entre Argentina y Francia- por su inmensa felicidad después de la coronación de Messi. (...) Tenemos que aprender una lección de lo que pasó, no tenemos que exagerar en expresar nuestras tristezas o felicidades”, dijo el cardiólogo Gamal Shaaban en Facebook.

El joven de 26 años, identificado como Mostafa Abdel Aal, presenció la final; tras el triunfo de la albiceleste publicó un mensaje en redes sociales alabando al astro argentino y expresando que era “el mejor día de su vida”.

Inmediatamente después, el joven se desplomó tras sufrir un infarto y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió.

¿Qué es el síndrome del corazón feliz?

El síndrome del corazón feliz es un problema cardíaco que se puede desarrollar en casos de “felicidad inmensa”, según Shaaban, que ejerció como exdirector del Instituto Nacional Egipcio de Cardiología.

La raíz de este problema realmente tiene su origen en el síndrome de Takotsubo (TTS), también conocido como cardiomiopatía por estrés o el llamado ‘síndrome del corazón roto’.

Aunque lo anterior suene contradictorio, en realidad tiene una génesis similar: la exposición del órgano cardíaco a emociones repentinas y estresantes.

Su definición es reciente, pues un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology en 2022 habló por primera vez sobre los efectos de las emociones positivas en el corazón, y cómo estos se asocian con el TTS.

Causas del síndrome del corazón feliz

De acuerdo con el estudio, el síndrome del corazón feliz es una afección temporal derivada del síndrome de Takotsubo aplicado al sentir emociones positivas, a diferencia del síndrome del corazón roto. Sin embargo, el estrés al músculo cardíaco existe.

El reciente estudio reveló que existe una mayor prevalencia de hombres con riesgo de padecer el SCF. Derivado de este, el corazón sufre un abombamiento atípico en comparación con los pacientes con factores estresantes emocionales negativos.

Dentro del espectro del TTS, y de acuerdo con el estudio arriba citado, del 100 por ciento de personas, solo 4.1 por ciento presentaron emociones positivas que derivaron en aquel síndrome.

Síntomas y consecuencias del síndrome del corazón feliz

Los síntomas que se pueden presentar con el síndrome del corazón feliz son similares a los de un ataque cardíaco; bueno, en realidad la última consecuencia de esta afección resulta en uno.

Entre ellos, se encuentran:

Dolor en pecho

Dificultad para respirar

Cambios en el electrocardiograma

Cambios en la fracción de eyección en el ventrículo izquierdo del corazón

Por otra parte, existen consecuencias graves si el síndrome del corazón feliz no se atiende a tiempo, las cuales comprometen directamente la vida del paciente. Algunas de ellas son: