Carlos Vela disputará su primera final de MLS con Los Ángeles FC

Carlos Vela y Los Angeles FC (LAFC) jugarán su primera final de la Major League Soccer (MLS) frente al Philadelphia Union tras derrotar por 3-0 este domingo con enorme autoridad al Austin FC en la final de la Conferencia Oeste.

El colombiano Cristian Arango, el argentino Maxi Urruti en propia puerta y el ghanés Kwadwo Opoku firmaron los tantos de la goleada.

¡El momento que @SomosLAFC se coronó como campeón de la conferencia del oeste! ¡Felicidades #BarrioAngelino! pic.twitter.com/Gu5Q1LpDVg — MLS Español (@MLSes) October 30, 2022

El conjunto texano había sido ‘la bestia negra’ del LAFC, a quien venció en los dos partidos de la fase regular, pero este domingo dio una imagen muy pobre.

Los angelinos dominaron con mano firme el duelo y usaron a la perfección al argentino Sebastián Driussi, que este año había anotado 22 tantos para el Austin.

En cambio, el equipo dirigido por Steve Cherundolo, que puso como titular al italiano Giorgio Chiellini y en el que un día más se quedó sin jugar el galés Gareth Bale, disparó 22 veces (10 a puerta) y sacó 11 córners (dos de sus goles llegaron en saque de esquina).

Vela y LAFC van por su primer campeonato

Fundado en 2018 con el mexicano Carlos Vela como jugador franquicia, el LAFC fue el mejor conjunto de la temporada regular y en semifinales de la conferencia eliminó a Los Ángeles Galaxy, de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

“Ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera. He tenido momentos en la Selección, en Europa, aquí [en la MLS] ganando reconocimientos individuales, pero cuando aún no has podido dar el título a tu club, sabes que te falta algo, que todavía no está completo tu ciclo en el club. Estamos tan cerca, ya no hay tiempo de guardarse nada”, comentó Carlos Vela en conferencia de prensa previa a la final ante Austin.

Lo más cerca que Vela y el LAFC han estado de la final de la MLS fue en 2019, cuando también derrotaron al Galaxy en las semifinales de conferencia, pero cayeron en la final del Oeste frente a los Seattle Sounders.

El exjugador del Arsenal y la Real Sociedad ha marcado 12 goles y 10 asistencias en 33 partidos de la MLS esta temporada. “Creo que, cuando ves el objetivo más cerca, uno siempre tiene más ilusión, más ganas por el siguiente partido”, opinó Vela.

(Con información de EFE)