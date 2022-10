El ‘peor’ piloto de la F1: Taki Inoue, quien fue atropellado 2 veces por el safety car

Las pifias de Nicholas Latifi ya no son sorpresa en los Grand Prix de la Fórmula 1. La última se suscitó en la práctica número dos en el circuito de Suzuka, donde el piloto canadiense se equivocó y dios vuelta en una curva que no era parte de la ruta de circulación. Sin embargo, no ha sido el único piloto con mal desempeño en la máxima categoría del automovilismo, hubo uno algunas décadas atrás llamado Taki Inoue.

Cabe destacar que Inoue se ha llamado a sí mismo ‘el peor piloto’. En varias ocasiones el japonés ha hecho escarnio de su participación en la Fórmula 1, por ejemplo, en una entrevista bromeó con hacer una biopic de su vida a la que titularía Sin talento, sin control ni esperanza.

En sus redes sociales, el expiloto de la F1 también se burla de su desempeño en campeonatos pasados. Así lo publicó en su cuenta de Twitter, donde posteó un video de la Q1 en la qualy del GP de Australia 2022, donde Latifi chocó, una vez más.

“El accidente más estúpido en la Fórmula 1 desde Taki Inoue”, escribió el oriundo de Japón.

The stupidest accident in F1 since Taki Inoue. https://t.co/BXMMWLKlxC — Taki Inoue (@takiinoue) April 9, 2022

Los incidentes más vergonzosos de Taki Inoue en la F1

En 1994 Taki Inoue debutó en la Fórmula 1 en la escudería Simtek, tras el fallecimiento del piloto Roland Ratzenberger.

Sin embargo esa primer temporada estuvo lejos de ser una revelación en la máxima categoría del automovilismo. Choques, abandonos, constantes trompos y un casi nulo puntaje en la tabla de posiciones dieron a Inoue una proyección poco convencional al japones.

Por ejemplo, en el Gran Premio de Japón, Taki quedó en el último lugar de la parrilla y además, apenas a tres vueltas del comienzo de la competencia, hizo un trompo.

Pese a los malos resultados tras el cierre de la temporada, Inoue logró colocarse en Footwork Arrows gracias a un financiamiento de la compañía Japan Tabacco, que aportó 19 millones de dólares de patrocinio.

Fue durante el desarrollo de esta nueva campaña en 1995 cuando Inoue vivió lo inesperado: dos accidentes con el safety car.

El primero sucedió durante el Gran Premio de Mónaco. Pese a que no hay video del momento del impacto, testigos han compartido que el safety car iba más rápido de lo normal cuando se impactó contra el piloto de Footwork Arrows.

El segundo incidente tuvo lugar en el Gran Premio de Hungría. Tras sufrir un incendio en el monoplaza, el japonés se detuvo para que los comisarios apagaran el fuego con los extintores. Inoue ya estaba fue del auto y en un movimiento ‘extraño’ parece que uno de los auxiliares lo empuja cuando el safety car llega a la zona del siniestro.

Tras el accidente se reveló que Taki no tuvo lesiones más que el golpe inmediato contra la unidad.

La figura de Taki Inoue ha resurgido recientemente en redes sociales debido al sarcasmo con el que expresa algunas críticas contra pilotos de la Fórmula 1. La más reciente hacia Nicholas Latifi tras su pifia en la curva de Suzuka.

“Oh querido. ¿Su coche no tiene un Carplay?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Oh dear.

His car doesn’t have a Carplay?? https://t.co/xVYm5vFWgB — Taki Inoue (@takiinoue) October 7, 2022