Fórmula 1: ¿Nyck de Vries correrá en el GP de Singapur? Esto sabemos

Nick de Vries dejó una grata actuación en la última carera de Fórmula 1 en Monza y podría repetir en el Gran Premio de Singapur con la escudería Williams en lugar de Alex Albon, quien aún se recupera de su cirugía de apendicitis.

De Vries sustituyó de última hora al piloto tailandés-británico luego que este tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. El neerlandés terminó noveno, sumó dos puntos y fue elegido como ‘Piloto del Día’ en su debut en la máxima categoría del automovilismo.

“Me ayudó que fuera todo a última hora porque no hubo tiempo para pensar, me dejé llevar y el equipo me ayudó mucho, me guio”, comentó a DAZN. El neerlandés se mostró “contentísimo y agradecido por la oportunidad” que le brindaron en Williams y por “haberla aprovechado y sumar puntos” para el equipo.

Another triple header ticked off! 🇧🇪🇳🇱🇮🇹



Unreal effort from the team💙🤝#WeAreWilliams pic.twitter.com/YJ7WdF65HL — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 14, 2022

¿Qué le pasó a Alex Albon?

Alex Albon sufrió un fallo respiratorio y tuvo que ser intubado después de ser intervenido de apendicitis; ya abandonó el hospital San Gerardo, cercano al circuito italiano de Monza, pero sigue en recuperación.

El piloto de Williams ya había superado con éxito la laparoscopia que se le practicó, aunque el posoperatorio comenzó a complicarse cuando una filtración de anestesia, poco habitual, le provocó problemas respiratorios severos.

Albon no pudo competir en el GP de Monza (Foto: AP / Peter Dejong)

Albon ya mejoró su estado de salud, pero sigue bajo observación y su participación en el GP de Singapur aún está en duda, tomando en cuenta además las altas temperaturas en el Circuito Urbano de Marina Bay. Por eso Williams aún contempla a su piloto de reserva para la carrera.

De Vries espera oportunidad en F1

Antes de reportarse con Williams, Nick de Vries hará pruebas esta semana con Alpine, escudería que todavía busca piloto para la próxima temporada tras la salida de Fernando Alonso y el rechazo de Oscar Piastri.

Aunque el campeón de Fórmula 2 y Fórmula E tiene posibilidades de un obtener un asiento en Alpine, junto a Esteban Ocon, se rumora que el piloto francés quiere como coequipero a Mick Schumacher.